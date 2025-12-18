Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Robert Fotache, se află în prezent în concediu medical după ce a suferit un accident vascular cerebral la începutul acestei săptămâni. În vârstă de 36 de ani, acesta ocupa funcția din aprilie 2025, fiind numit de administrația județeană până la organizarea unui nou concurs.

Dr. Călin Remus Cipăian, directorul medical al unității, a confirmat absența acestuia și a precizat că, pe durata indisponibilității, atribuțiile manageriale au fost preluate de directorul de îngrijiri, Laurențiu Ghinoiu. Robert Fotache are o experiență îndelungată în administrația spitalului, fiind numit director administrativ încă din anul 2016, la vârsta de 27 de ani.

Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă o urgență medicală critică, declanșată de întreruperea alimentării cu sânge a creierului, ceea ce duce la privarea celulelor de oxigen și nutrienți. Deoarece celulele cerebrale încep să moară în câteva minute, tratamentul imediat este esențial pentru a limita leziunile și a preveni complicațiile severe.

