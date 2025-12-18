Taur

Pentru Tauri, 2026 este anul în care standardele ridicate dau, în sfârșit, rezultate. După perioade în care au acceptat relații dezechilibrate, acești nativi își întâlnesc jumătatea într-un context calm, firesc, adesea prin intermediul cercului social sau profesional. Relația se construiește lent, dar sigur, iar ideea de nuntă apare mai repede decât se așteptau.

Rac

Racii vor simți că au ajuns, în sfârșit, ”acasă” în brațele cuiva. 2026 le aduce o iubire profundă, bazată pe siguranță emoțională și valori comune. Mulți Raci vor întâlni persoana potrivită în prima jumătate a anului, iar planurile de viitor, inclusiv căsătoria, vor veni natural.

Fecioară

Pentru Fecioare, 2026 înseamnă claritate. Își întâlnesc jumătatea într-un moment în care știu exact ce vor și ce nu mai acceptă. Relația se bazează pe respect, comunicare și obiective comune. Astrele indică șanse mari ca nunta să fie planificată într-un timp foarte scurt.

Scorpion

Scorpionii vor trăi o iubire intensă, dar diferită de cele din trecut. Nu va fi doar pasiune, ci și stabilitate. Persoana întâlnită în 2026 reușește să le ofere echilibru, iar dorința de a oficializa relația apare surprinzător de repede.

Pești

Pentru Pești, anul 2026 aduce povestea de dragoste la care au visat ani la rând. Sensibili și romantici, acești nativi vor simți că au întâlnit sufletul pereche. Relația evoluează armonios, iar ideea de nuntă este privită cu entuziasm și încredere.

În ansamblu, 2026 este un an al întâlnirilor decisive. Pentru aceste semne zodiacale, dragostea nu va fi doar o promisiune, ci începutul unei vieți în doi, potrivit sursei.