După înflorire, ciclama are nevoie de o pauză lungă de cel puțin 3 luni. După ce se ofilesc florile, încep să se ofilească și frunzele, astfel că, din lunile ianuarie – februarie este posibil ca ciclama ta să arate din ce în ce mai rău. Planta nu moare, dar are nevoie de o pauză în care bulbul își va reface energia.

Mută ghiveciul într-un spațiu cu puțină lumină, aer răcoros și departe de orice sursă de căldură. Udă pământul foarte rar și cu o cantitate mică de apă. Dacă ciclama nu mai înflorește, lasă bulbul să facă o pauză timp de 3 sau 4 luni. Din august sau septembrie, vor apărea muguri de frunze noi și ghiveciul trebuie mutat lângă fereastră, la lumină, dar într-un loc răcoros. Ciclamele nu suportă prea bine căldura uscată din case.

Adaugă turbă în ghiveci

Dacă bulbul a dat frunze noi toamna, dar nu se văd deloc boboci de floare, este timpul să schimbi stratul de pământ de la suprafață și să cauți o turbă amestecată cu sphagnum. Turba neagră este plină de nutrienți și îi oferă plantei cele mai importante substanțe nutritive necesare. Ciclamele provin din zone împădurite și răcoroase, unde solul este extrem de fertil, așa cum este turba pentru florile din ghiveci. Iar mușchiul sphagnum este un mușchi de turbă care are capacitatea de a menține solul umed.

Adaugă fertilizatori cu potasiu

Următorul pas este să uzi planta cu un fertilizator special pentru plantele cu bulbi, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Cantitatea de apă trebuie să fie moderată, deoarece mușchiul sphagnum va reține multă apă și este posibil ca bulbul să putrezească, dacă uzi planta cu o cantitate prea mare.

Rupe corect florile ofilite

Ciclamele ținute în balcoane răcoroase își vor păstra florile timp de 2 – 3 săptămâni. Pe măsură ce unele dintre ele se ofilesc, apar noi boboci de flori, mai ales dacă ai tratat bulbul corect cu fertilizatorii menționați mai sus.

Când florile se ofilesc, răsucește ușor codița și rupe astfel floarea chiar de la baza bulbului. Astfel, bobocii mici vor crește mai repede și vor înflori, iar tu te vei bucura de florile acestei plante o perioadă mai lungă.

Apa

Pentru floarea de Cyclamen, ingrijirea incepe cu alegerea unui ghiveci care sustine dezvoltarea radacinilor si permite o crestere echilibrata. Este indicat ca ghiveciul sa fie suficient de spatios pentru ca planta sa isi extinda radacinile fara restrictii. Un model prevazut cu orificii de scurgere ajuta la eliminarea excesului de umiditate, prevenind acumularea apei care poate afecta sanatatea radacinilor.

Pentru ca planta sa se dezvolte armonios, este important sa ii oferi o udare adaptata nevoilor sale, tinand cont de ciclul de crestere. In perioada activa, necesita un sol care sa mentina o umiditate constanta, fara exces de apa. In schimb, in faza de repaus, udarea trebuie redusa treptat pentru a permite tuberculului sa intre in stadiul de odihna fara riscul de deteriorare. Gestionarea corecta a frecventei de udare contribuie la sustinerea unei infloriri de lunga durata.

Problemele cele mai mari apar din cauza unui mod gresit de udare. In general, Cyclamenul trebuie să beneficieze de un sol usor acid si un drenaj foarte bun, pentru a evita orice stagnare a apei. Pentru a evita pe cat posibil putrezirea tuberculului, iti recomandam sa aplici o udare prin absorbtie, adica prin farfurioara, ori de cate ori pămantul se usucă la suprafata. De asemenea:

este indicat sa verifici periodic gradul de umiditate al solului. Un sol bine drenat ajuta la eliminarea surplusului de apa, protejand radacinile si tuberculul;

udarea moderata cu apa decalcifiata tinuta la temperatura camerei este indicata pentru mentinerea sanatatii plantei si prevenirea acumularii mineralelor care pot afecta radacinile.

Cyclamenul in floare reactioneaza pozitiv la utilizarea unei ape fara calcar, ceea ce sustine dezvoltarea armonioasa a florilor;

tratamentul apei cu cateva picaturi de otet sau zeama de lamaie ajuta la reducerea concentratiei de calciu, facand-o mai potrivita pentru hidratarea plantei. Prin utilizarea corecta a apei,

poti evita impactul negativ asupra structurii radacinilor si poti sustine inflorirea pe termen lung;

pentru o inflorire abundenta trebuie sa aplici de doua ori de puna, in mod sistematic, un ingrasamant specific plantelor decorative prin flori

Lumina soarelui

Un alt aspect important pentru inflorire este lumina, Cyclamenul preferand o amplasare luminoasa, dar ferita de razele directe ale soarelui din timpul verii. Pentru ca inflorirea sa fie sustinuta, floarea de Cyclamen are nevoie de un mediu stabil care sa favorizeze formarea bobocilor.

O locatie fara fluctuatii mari ajuta planta sa isi dezvolte frunzele si sa produca flori sanatoase. Schimbarile frecvente ale conditiilor pot influenta procesul de crestere, motiv pentru care este bine sa mentii un spatiu constant.

Temperatura adecvata

Pentru a initia inflorirea, este important ca planta sa surprinda perioade cu temperaturi cuprinse intre 10-15° Celsius. In general, inflorirea debuteaza undeva la inceputul lunii noiembrie si dureaza pana in luna martie. Pe parcursul dezvoltarii, Cyclamenul se adapteaza bine la temperaturi moderate, variind intre 16-24°C in timpul zilei si 10-18°C pe timpul noptii.

Unele specii, precum Cyclamen coum si Cyclamen hederifolium, au o toleranta mai mare la temperaturi scazute si pot fi cultivate in aer liber chiar si in lunile reci. In schimb, varietatile crescute in interior au nevoie de un ambient stabil, ferit de fluctuatii mari. Monitorizarea temperaturii si alegerea unui spatiu potrivit in functie de sezon sunt aspecte importante pentru sustinerea unei dezvoltari armonioase si a unui ciclu de inflorire regulat.