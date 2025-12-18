"Se vor întâmpla lucruri serioase în Justiție, fiți siguri. Dar vă sfătuiesc să vă moderați așteptările pentru că o să dureze.

Că s-au organizat cu trei luni înainte, trei luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate. Dar întrebarea e de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat? Pentru că peste 3 luni s-ar fi întâmplat același lucru.



Preşedinţii de instanţă au multă putere, mult prea multă şi asta e chestiune legislativă. Sunt de acord cu faptul că concursurile nu sunt .... din cauza că sunt bazate numai pe nişte lucrări şi pe un interviu care este, evident, subiectiv, nu totdeauna oamenii sau se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează știind că nu o să promoveze", a declarat Nicușor Dan.