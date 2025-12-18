Legea voluntariatului militar a trecut de Senat la limită simbolică: 79 de voturi pentru și unul singur împotrivă.

Actul normativ introduce serviciul militar voluntar pe timp de pace, destinat tinerilor între 18 și 35 de ani, femei și bărbați care nu au mai făcut armata. Pregătirea durează până la patru luni, perioadă în care voluntarii primesc cazare, hrană, echipament, asistență medicală și sunt supuși regulilor militare ca orice soldat în termen.

Statul îi plătește pe voluntari cu o indemnizație echivalentă a trei salarii medii brute, însă există și o condiție dură: cine abandonează programul va fi obligat să dea banii înapoi.

După finalizare, participanții intră în rezerva operațională, iar în caz de stare de urgență, mobilizare sau război, pot fi chemați la datorie, inclusiv din străinătate, în termen de maximum 15 zile. Legea merge acum la Președinte pentru promulgare.