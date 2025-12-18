Ion Cristoiu: Această țară, în care ne așteptam să fie liniște, e cuprinsă de o vâltoare, dar ea nu-i provocată de AUR.

Moderatoare: De suveraniști?

Ion Cristoiu: Nu, de opoziție.

Ion Cristoiu: Nu, de opoziție. E provocată tot de ei.

Moderatoare: E un nonsens.

Ion Cristoiu: În România, ce putere e? Păi, este una pro-europeană. Și cine protestează în stradă? Păi, tot pro-europenii.

Că dacă ar protesta... dacă, să zicem, ajungea Anca Alexandrescu, da? Sau dacă ajungea Simion... Bă, înțeleg, au ieșit. Dar cei care întrețin asta sunt „nicușoriștii”. Nu, iertați-mă, sunt cei anti-Călin Georgescu. Sunt cei care l-au votat pe Nicușor Dan și ne-au spus să ieșim, inclusiv în iunie.

Moderatoare: Corect, așa este.

Ion Cristoiu: Bun, am ieșit, ne-am dus, l-am votat pe Nicușor Dan. Și acum ce mai vor? Este provocat artificial de ei.

Moderatoare: Adică dumneavoastră spuneți că oamenii care au votat puterea sunt acum în stradă să protesteze împotriva puterii, practic?

Ion Cristoiu: Da, dar nu stârniți de o emoție. Dacă, de exemplu, Înalta Curte elibera un violator notoriu sau un ucigaș în serie, se creează o emoție. Nu poate să provoace o emoție un documentar. N-am pomenit, decât numai dacă documentarul ăla moare erou în final. Moare erou în final aici?