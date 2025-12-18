Trei persoane transportate la spital după ce două maşini s-au ciocnit, iar unul dintre vehicule s-a răsturnat, în București

Trei persoane au fost rănite joi dimineaţă, după ce două maşini s-au ciocnit, iar unul dintre vehicule s-a răsturnat, în zona centrală a Capitalei,

Conform polițiștilor de la Brigada Rutieră a Capitalei, accidentul a fost raportat printr-un apel la 112, în jurul orei 05.10 și a avut loc la intersecția Bd Dacia cu Calea Moșilor, din București.

”La data de 18.12.2025, în jurul orei 05.10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia Bd. Dacia cu Calea Moşilor. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului unul dintre acestea s-a răsturnat pe plafon”, transmite Brigada de Poliţie Rutieră.

Trei persoane, pasageri în autovehiculul răsturnat, au fost rănite, fiind transportate la spital.
 
Şoferii au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".  
 
În continuare se desfăşoară cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs accidentul rutier.