„Autoritățile relevante din Justiție, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele - dacă s-au întâmplat așa, nu s-au întâmplat așa - să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri, au început aplicarea unor metode vechi, le-as spune comuniste. Poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este același lucru, pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare.

Din acest punct de vedere, eu am considerat că s-a depășit o limită, s-a trecut linia roșie din punctul meu de vedere. Am văzut reacția judecătorului Raluca Moroșanu, am văzut reacția procurorilor și judecătorilor care au făcut acele dezvăluiri în reportaj, dar și a procurorilor și judecătorilor care li s-au alăturat și am decis să fiu de partea lor.

Și trebuie să vă spun că sunt foarte onorată să fiu de partea lor, pentru că sunt curajoși, pentru că au îndrăznit să ia atitudine și aceasta este adevărata față a României. Și vreau să o spun foarte clar, că procurorii și judecătorii, ca orice alt român, pot conta întotdeauna pe mine atunci când au curaj și iau atitudine.

Eu nu sunt un salvator, nu pot fi privită ca un salvator, nu mă consider un salvator, dar întotdeauna sunt de partea celor care își fac treaba cu curaj și cu demnitate și cu corectitudine”, a declarat Kovesi.