Președintele Nicușor Dan ignoră scandalul: Coaliția funcționează, deși ar putea fi mai puțin zgomotoasă (foto: Inquam Photos)

Nicușor Dan intervine în plin scandal între partidele de la guvernare, după ce PSD a susținut moțiunea de cenzură împotriva rezistei de la Mediu. Coaliția funcționează, spune președintele care a lansat și un atac și declară că „ar putea să fie mai puțin zgomotoasă”. 

„Nu este blocat totul. Ați avut un acord, nu discut conținutul pe impozitul de cifră de afaceri, pe salariul minim. Această coaliție, așa cum funcționează, funcționează în plan administrativ-legislativ. Bineînțeles că ar putea să fie mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează.”, a declarat Nicușor Dan.

Scandalul recent din coaliția de guvernare din România implică un vot al PSD alături de opoziția reprezentată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), ceea ce a provocat reacții aprinse din partea PNL. Ședința coaliției de ieri a fost amânată pentru ora 15.00 în contextul acestui episod, iar liderii partidelor se acuză reciproc de încălcarea protocolului.​

PSD a votat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, motivând „managementul catastrofal” de la Ministerul Mediului, după probleme majore cu apa în Prahova. Sorin Grindeanu, lider PSD, a anunțat decizia în avans premierului, susținând că este un semnal împotriva ineficienței, independent de apartenența la coaliție. Ministrul Buzoianu a refuzat să demisioneze, numind moțiunea „bambilici”.​

PNL, prin vocea Ralucăi Turcan, a acuzat PSD de încălcarea acordului coaliției, care interzice susținerea moțiunilor împotriva propriului guvern. PNL consideră gestul anormal și o susținere fățișă a opoziției, ceea ce tensionează relațiile în coaliție.