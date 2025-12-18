„Nu este blocat totul. Ați avut un acord, nu discut conținutul pe impozitul de cifră de afaceri, pe salariul minim. Această coaliție, așa cum funcționează, funcționează în plan administrativ-legislativ. Bineînțeles că ar putea să fie mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează.”, a declarat Nicușor Dan.

Scandalul recent din coaliția de guvernare din România implică un vot al PSD alături de opoziția reprezentată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), ceea ce a provocat reacții aprinse din partea PNL. Ședința coaliției de ieri a fost amânată pentru ora 15.00 în contextul acestui episod, iar liderii partidelor se acuză reciproc de încălcarea protocolului.​

PSD a votat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, motivând „managementul catastrofal” de la Ministerul Mediului, după probleme majore cu apa în Prahova. Sorin Grindeanu, lider PSD, a anunțat decizia în avans premierului, susținând că este un semnal împotriva ineficienței, independent de apartenența la coaliție. Ministrul Buzoianu a refuzat să demisioneze, numind moțiunea „bambilici”.​

PNL, prin vocea Ralucăi Turcan, a acuzat PSD de încălcarea acordului coaliției, care interzice susținerea moțiunilor împotriva propriului guvern. PNL consideră gestul anormal și o susținere fățișă a opoziției, ceea ce tensionează relațiile în coaliție.