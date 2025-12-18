Oficialul a subliniat că România se confruntă cu probleme statistice grave legate de sărăcia în rândul copiilor, iar transferurile directe reprezintă un mecanism eficient pentru atenuarea problemelor sociale, conform politicilor publice globale.​

„Astăzi, când vorbim, sunt îngheţate, conform pachetului 1 al guvernului Bolojan. Opinia mea este că ar trebui să regândim tema alocaţiilor, pentru că este vorba de copii şi, în România, avem probleme, statistic, legate de sărăcia în rândul copiilor şi ştim din politicile publice la nivel global că un mecanism de a atenua problemele sociale sunt aceste transferuri directe. Deci ar trebui să regândim, cred, această măsură luată la începutul guvernării”, a spus Florin Manole.

Manole a apreciat că o indexare a alocațiilor de la 1 ianuarie 2026 ar fi „o idee bună și cu argumente”, deși impactul bugetar ar fi semnificativ în contextul dificultăților financiare actuale.

El a insistat că economiile bugetare nu ar trebui să înceapă tocmai de la alocațiile destinate copiilor, subliniind necesitatea unei reanalizări a măsurii luate la începutul guvernării. Declarațiile vin după ce alocațiile au fost menținute la nivelul din noiembrie 2024 prin ordonanța de austeritate adoptată în 2025.

„Impactul bugetar e mare pentru că, în primul rând, avem probleme cu bugetul şi că trebuie să facem economie, dar opinia mea este că economiile nu trebuie să înceapă de acolo, de la alocaţiile pentru copii”, a mai spus Manole.