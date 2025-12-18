”Încrederea se construieşte prin decizii clare şi asumate. Iar astăzi, în şedinţa de Guvern, am făcut un pas necesar pentru ca sistemul de sănătate să funcţioneze fără sincope şi pentru ca pacienţii să nu fie puşi în situaţia de a aştepta. Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS). Este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Alexandru Rogobete arată că această decizie înseamnă finanţare esenţială pentru decontarea medicamentelor compensate şi gratuite, pentru tratamentele din programele naţionale de sănătate şi pentru serviciile medicale din spitale.

În plus, este garanţia că pacienţii îşi pot continua tratamentele fără riscul unor întreruperi.

”CNAS funcţionează autonom, însă responsabilitatea mea este să intervin atunci când apar vulnerabilităţi care pot ajunge la pacient. Această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat şi previne apariţia unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Rogobete mai afirmă că această măsură previne acumularea de restanţe, reduce riscurile juridice generate de întârzierile la plată şi asigură funcţionarea continuă a sistemului de sănătate până la finalul anului

”Mulţumesc mult ministrului finanţelor, Alexandru Nazare, pentru prietenie, colaborarea constantǎ şi implicarea permanentǎ pentru sănătatea românilor. Sănătatea nu poate fi pusă pe pauză. Când apar riscuri reale pentru pacienţi, intervenim rapid şi cu soluţii concrete. Asta înseamnă să pui oamenii pe primul loc”, menţionează ministrul Sănătăţii.