INGREDIENTE:

1 kg carne tocata de porc (sau amestec porc si vita)

2 cepe medii

100 g orez

250 g rosii bucati in conserva (am folosit o conserva de 400g)

patrunjel verde (se poate pune si marar, eu nu am pus)

sare

piper

cimbru

In plus:

1 varza murata

150 g rosii din conserva

2 linguri bulion

cimbru

apa fiarta

3-4 linguri de ulei

250 g afumatura

MOD DE PREPARARE:

Pentru inceput punem carnea tocata intr-un lighean.

Ceapa o curatam, o spalam si o taiem cat mai marunt, apoi o punem peste carne.

Orezul il spalam in apa rece de 2-3 ori si il punem deasupra peste carne si ceapa, asa crud.

Rosiile din conserva le strivim bine cu furculita si le turnam in lighean peste celelalte ingrediente.

Dupa ce am pus ingredientele necesare condimentam cu sare, piper, patrunjel si cimbru dupa gust.

Amestecam totul foarte bine si lasam compozitia deoparte pana ce ne ocupam de varza, in acest timp orezul se va umfla de la pasta de rosii.

Varza o curatam de cotoare si o portionam in frunzulite de aceeasi marime (in functie de cat de mici sau mari le doriti, eu le-am facut medii). Taiem si afumatura in bucati mai mici, apoi pregatim oala in care dorim sa le fierbem: turnam uleiul, apoi taiem marunt cotoarele de la varza si le asezam pe fundul oalei, iar peste presaram cateva bucati de afumatura.

Asezam oala langa noi si incepem a forma sarmalute.

Asezam frumos sarmalutele in oala si dupa primul strat mai presaram cateva bucati de afumatura, iar dupa ce le-am terminat de facut punem restul de carne afumata, presaram putin cimbru, turnam si conserva de rosii si bulionul.

Invelim totul in frunze de varza murata si am turnat apa atat cat sa se vada, dar sa nu acopere sarmalele in totalitate, daca mai trebuie se poate completa in timpul fierberii.

Punem oala pe foc si, cand a inceput sa fiarba, dam la foc mic si lasam 1 ora, apoi bagam oala in cuptor la 180°C pentru inca 1 ora 30 minute. In ultimele 20 minute lasam oala fara capac pentru a se rumeni frumos.

Cand sunt gata se pot servi cu mamaliguta, smantana, ardei iuti, ceapa verde sau cu ce va place, oricum sunt minunate si foarte delicioase, potrivit sursei.