Creierul are nevoie de glucoză pentru a funcționa, însă nu orice formă de zahăr este benefică. Vlad Ciurea atrage atenția asupra pericolelor zahărului rafinat, pe care îl consideră nociv pentru sistemul nervos atunci când este consumat frecvent. Zahărul procesat oferă energie rapidă, dar fără nutrienți reali, iar pe termen lung poate afecta concentrarea, memoria și echilibrul metabolic.

Mierea, în schimb, este un produs natural care conține zaharuri ușor asimilabile, dar și alte substanțe benefice. Această combinație face ca mierea să fie mai blândă pentru organism și mai potrivită pentru susținerea activității creierului, fără fluctuații bruște de energie.

Câtă miere recomandă medicul

Potrivit recomandărilor medicului Vlad Ciurea, o linguriță de miere pe zi este suficientă pentru a aduce beneficii. Nu este nevoie de cantități mari, iar excesul nu este recomandat. Consumată zilnic, mierea poate susține procesele cerebrale și poate contribui la o stare generală de bine.

Această cantitate mică este ideală ca desert de post, mai ales în perioadele în care opțiunile dulci sunt limitate. Mierea poate fi consumată simplu, dimineața, sau adăugată în ceaiuri ori alături de fructe.

Cum acționează mierea asupra creierului

Medicul explică faptul că mierea poate ajuta la buna funcționare a neurotransmițătorilor, substanțele care permit comunicarea dintre neuroni. Un creier care primește nutrienții potriviți funcționează mai eficient, iar acest lucru se poate reflecta în capacitatea de concentrare, claritatea gândirii și memoria.

De aici apare și ideea că, indirect, consumul zilnic de miere poate sprijini procesele cognitive. Nu este vorba despre o „creștere a inteligenței” în sens miraculos, ci despre susținerea unui mediu optim pentru funcționarea creierului.

Atenție la calitatea mierii

Un aspect esențial subliniat de Vlad Ciurea este calitatea produsului. Pentru a beneficia de efectele pozitive, mierea trebuie să fie naturală, pură și neprocesată. Multe produse din comerț pot conține adaosuri sau pot fi intens procesate, pierzând o mare parte din proprietățile lor.

Alegerea unei mieri autentice este cheia pentru ca acest desert simplu să devină un aliat al sănătății creierului.

Mierea, un desert ideal în post

Fiind un produs de origine naturală, mierea este acceptată în post și poate înlocui cu succes dulciurile procesate. În plus, oferă energie, este ușor de digerat și nu suprasolicită organismul. Pentru cei care țin post, dar nu vor să renunțe complet la gustul dulce, mierea este una dintre cele mai echilibrate opțiuni.

Conform recomandărilor medicului Vlad Ciurea, mierea este singurul desert de post care poate fi consumat zilnic fără riscuri și cu beneficii pentru creier. În cantități moderate și de bună calitate, acest aliment simplu poate sprijini funcțiile cognitive și poate contribui la menținerea sănătății creierului. Nu este un tratament miraculos, dar este o alegere inteligentă într-un stil de viață echilibrat, potrivit sursei.