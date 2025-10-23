De ce este recomandat să bei lapte cu miere seara

Când este consumat seara, înainte de culcare, laptele cald cu miere poate contribui la liniștirea sistemului nervos și la instalarea mai ușoară a somnului datorită acțiunii combinate a două elemente:

Un studiu publicat în Journal of Medicinal Food arată că mierea poate îmbunătăți calitatea somnului în special prin reducerea tusei nocturne și susținerea relaxării înainte de culcare, scrie Sfat Naturist.

Alte cercetări au confirmat rolul triptofanului în producția melatoninei și serotoninei, cu impact direct asupra somnului și stării emoționale.

Unele lucrări clinice au observat că băuturile calde, consumate seara, au efect psihologic relaxant, ajutând sistemul nervos să se „decupleze” de stresul zilei.

Beneficiile consumului de lapte cald cu miere

Laptele cald cu miere înainte de culcare poate: