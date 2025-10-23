Simptome ale cancerului

Arsurile la stomac, numite și reflux acid, apar atunci când acidul gastric și uneori o parte din alimentele parțial digerate urcă în esofag.

Țesutul stomacului este făcut să reziste acidului, dar esofagul nu, așa că apare acea senzație de arsură și iritație.

Mesele mari, grase sau picante pot declanșa refluxul, la fel și cafeaua, alcoolul, fumatul, anumite medicamente sau faptul că te întinzi imediat după ce mănânci.

Obezitatea crește, de asemenea, riscul de a experimenta arsuri la stomac. De cele mai multe ori, medicamentele care se eliberează fără rețetă și câteva schimbări în stilul de viață pot calma simptomele. Totuși, conform ghidurilor medicale ar trebui să mergi la medicul tău de familie dacă:

schimbările de stil de viață și medicamentele din farmacie nu te ajută;

ai arsuri la stomac aproape în fiecare zi;

simți că mâncarea ți se blochează în gât;

vomiți frecvent;

pierzi inexplicabil în greutate.

În unele cazuri, arsurile la stomac pot fi un simptom al cancerului esofagian, iar alte semne de avertizare includ:

dificultăți la înghițire;

greață sau vărsături;

eructații frecvente (râgâieli excesive).

Dacă ai probleme la înghițire, pierzi în greutate fără motiv, ai arsuri persistente de mai bine de trei săptămâni, simptomele se agravează sau tratamentele obișnuite nu îți mai îmbunătățesc digestia, este esențial să consulți un medic de familie cât mai curând.

De asemenea, dacă vomiți de peste două zile, observi scaune negre sau roșu-închis, sau ai alte îngrijorări legate de simptomele posibile ale cancerului esofagian și nu știi unde să ceri ajutor, trebuie să îți faci urgent o programare la medic.

Chiar dacă aceste simptome sunt destul de frecvente și pot fi cauzate de diverse alte afecțiuni, asta nu înseamnă neapărat că ai cancer esofagian. Totuși, este foarte important să fii consultat de un medic.

Detectarea timpurie a cancerului, dacă acesta este cauza, crește semnificativ șansele de tratament reușit.

Sursa: Express