Captura de ecran lansată pe rețelele de socializare arată un presupus BREAKING NEWS transmis de realitatea.net, în care Anca Alexandrescu anunță că a decis să se retragă din cursa pentru Primăria Generală și le recomandă susținătorilor săi să îl voteze pe „TUDOR” Băluță.

Falsul este evident din folosirea unui alt prenume pentru unul dintre candidații la Primăria Generală.

Anca Alexandrescu, Realitatea Plus și realitatea.net fac apel către autorități pentru a verifica sura acestor postări și să stabilească cine a clonat sau s-a folosit de imaginea candidatei și a site-ului într-o campanie murdară.