Situația este descrisă de experți și organizații de mediu drept una problematică, în condițiile în care unele măsuri întârzie luni sau chiar ani, iar altele nu au fost inițiate deloc. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, progresul general al planului este mult sub așteptările inițiale.

Un plan ambițios, dar cu implementare întârziată

În aprilie 2022, Comisia Europeană a lansat o așa-numită „foaie de parcurs privind restricțiile”, prezentată ca una dintre cele mai ample inițiative de eliminare a substanțelor toxice din produse de consum.

La patru ani distanță, evaluările realizate de organizațiile ClientEarth și Biroul European de Mediu indică faptul că implementarea nu a respectat calendarul stabilit.

Potrivit raportului, pentru 7 dintre cele 22 de grupe de substanțe vizate nu au fost inițiate deloc procedurile de reglementare, iar în alte 7 cazuri procesul este descris ca fiind practic blocat.

Critici dure din partea organizațiilor de mediu

Organizațiile implicate în analiză descriu situația drept „extrem de frustrantă”, acuzând ritmul lent al instituțiilor europene în aplicarea propriilor decizii.

Hélène Duguy, avocată în cadrul ClientEarth și coautoare a raportului, a declarat:

„Acum suntem la patru ani de la publicarea inițială – și lucrurile nu arată deloc bine”.

Criticile vizează în special diferența dintre obiectivele anunțate și ritmul real al implementării, considerat insuficient pentru protejarea sănătății publice și a mediului.

Substanțe periculoase vizate de întârzieri

Raportul menționează mai multe categorii de substanțe chimice a căror reglementare a fost întârziată sau blocată. Printre acestea se află:

- compuși din produse de îngrijire pentru copii, asociați în unele studii cu cancerul și mutațiile genetice

- plumbul din gloanțe, legat de afecțiuni renale cronice

- cianamida de calciu, utilizată ca îngrășământ

- substanțe ignifuge bioacumulative folosite în industria auto

- substanțe chimice de tip PFAS, cunoscute și ca „substanțe chimice eterne”, prezente în numeroase produse de consum

Aceste categorii sunt considerate prioritare în evaluările de risc, însă procesul de restricționare avansează lent.

Termene depășite în mod repetat

Conform regulamentului european REACH, Comisia Europeană ar trebui să elaboreze propuneri legislative în termen de trei luni de la primirea avizelor științifice.

Raportul arată însă că acest termen nu a fost respectat în practică, întârzierile variind între 13 și 47 de luni, cu o medie de aproximativ doi ani.

Această diferență între regulile stabilite și implementarea efectivă este una dintre principalele critici aduse mecanismului actual.

Progrese punctuale, dar fără ritm constant

În ciuda întârzierilor generale, există și exemple de măsuri implementate. Unele restricții au fost adoptate pentru PFAS utilizate în spuma de stingere a incendiilor, pentru plumbul din PVC și pentru hidrocarburile aromatice policiclice utilizate în anumite activități sportive.

Totuși, versiunea actualizată anual a foii de parcurs a introdus amânări suplimentare pentru alte substanțe, fără explicații detaliate privind motivele acestor întârzieri.

