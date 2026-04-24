Nicușor Dan le-a transmis liderilor europeni că România dorește un buget „ambițios și mare", care să acopere toate prioritățile continentului: securitate, competitivitate, agricultură, coeziune și întărirea Flancului Estic.

„Le-am transmis liderilor europeni că ne dorim un buget ambițios, mare, astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple - securitate, competitivitate, agricultură, coeziune, și, bineînțeles, Flancul Estic.”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Pe tema competitivității, poziția României s-a aliniat cu cea a altor state mai puțin dezvoltate din UE. Concret, București propune o distribuție echitabilă a fondurilor europene, astfel încât economiile tuturor statelor membre să crească, iar decalajele existente să nu se adâncească.

„În al doilea rând, în ceea ce privește competitivitatea, mesajul României a coincis cu ceea ce își doresc multe dintre țările mai puțin dezvoltate – adică propunem o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu se mărească decalajul care, evident, există în momentul acesta.”, se arată în mesajul lui Nicușor Dan.

Negocierile la nivel european urmează să continue, cu speranța finalizării până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura predictibilitate începând cu 2028, când noile fonduri vor deveni disponibile.

Nicușor Dan a subliniat că România trebuie să poarte și o dezbatere internă privind modul în care poate valorifica mai eficient aceste resurse, evitând repetiția situațiilor din ciclurile anterioare, când fondurile europene erau accesate abia la jumătatea perioadei de programare de șapte ani.