Nicușor Dan le-a transmis liderilor europeni că România dorește un buget „ambițios și mare", care să acopere toate prioritățile continentului: securitate, competitivitate, agricultură, coeziune și întărirea Flancului Estic.
Pe tema competitivității, poziția României s-a aliniat cu cea a altor state mai puțin dezvoltate din UE. Concret, București propune o distribuție echitabilă a fondurilor europene, astfel încât economiile tuturor statelor membre să crească, iar decalajele existente să nu se adâncească.
Negocierile la nivel european urmează să continue, cu speranța finalizării până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura predictibilitate începând cu 2028, când noile fonduri vor deveni disponibile.
Nicușor Dan a subliniat că România trebuie să poarte și o dezbatere internă privind modul în care poate valorifica mai eficient aceste resurse, evitând repetiția situațiilor din ciclurile anterioare, când fondurile europene erau accesate abia la jumătatea perioadei de programare de șapte ani.