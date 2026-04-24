Noua lege a salarizării propusă de Ministerul Muncii aduce creșteri importante pentru demnitarii de rang înalt, potrivit calculelor prezentate de Cotidianul.

Grila pornește de la un coeficient între 1 și 8, aplicat la salariul minim brut estimat pentru iulie 2026, de 4.325 de lei. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, dar și premierul, ar urma să aibă un coeficient 7, ceea ce duce salariul de bază brut la 30.275 de lei pe lună, respectiv un net de aproximativ 17.710 lei — față de 13.993 lei net în grila actuală.

Și senatorii și deputații ar urma să primească majorări consistente: coeficientul 5,44 din noua grilă ridică salariul brut la 23.528 de lei, cu un net estimat de 13.764 de lei, comparativ cu 10.951 de lei în prezent. Toate aceste valori sunt calculate raportat la salariul minim prognozat pentru 2026 și reflectă diferențele dintre actuala lege și proiectul aflat în discuție.

noua grilă propusă în lege: de la 1 la 8, coeficient calculat la salariul minim brut 4.325 lei (iulie 2026)



