Potrivit sindicatelor, dacă legea ar fi fost aplicată corect, un profesor debutant ar fi trebuit să ajungă în 2026 la aproximativ 8.600 de lei brut, nivel care nu apare în proiectul actual.

Sindicatele reclamă și „aplatizarea” grilei salariale, afirmând că diferențele dintre debutanți și profesorii cu vechime devin nejustificat de mici.

Organizațiile mai susțin că proiectul nu respectă înțelegerile din 2024 privind apropierea salariului maxim din preuniversitar de cel al unui medic specialist, diferența rămânând de peste 4.000 de lei. În final, FSLI și FSE „Spiru Haret” avertizează că vor intensifica protestele dacă proiectul nu este corectat și cer respectarea legislației și a angajamentelor asumate în dialogul cu sindicatele și instituțiile internaționale.