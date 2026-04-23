Plata sumelor câștigate în instanță de personalul din învățământ a intrat într-o nouă etapă de verificare, după ce ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat efectuarea unor controale de audit intern. Deși aproximativ 80% din plățile programate pentru luna aprilie au fost deja realizate, restul fondurilor au fost temporar suspendate din cauza unor discrepanțe majore identificate în statele de plată ale unor unități de învățământ.

Anomalii salariale: Între mii de lei pentru profesori și zeci de mii pentru personalul administrativ

Motivul principal invocat de ministru pentru amânarea unei părți din plăți este suspiciunea unor erori grave de calcul. Mihai Dimian a oferit exemple concrete de disproporționalitate, menționând situații în care un contabil sau o secretară figurau cu sume de 90.000, respectiv 60.000 de lei din hotărâri judecătorești, în timp ce majoritatea cadrelor didactice aveau de primit doar 2.000 sau 3.000 de lei.

În acest context, Ministerul a declanșat audituri ad-hoc în județe precum Alba, Argeș, Buzău, Bacău, Hunedoara, Mureș, Neamț și Sălaj. Obiectivul este clar: asigurarea corectitudinii calculelor înainte de deblocarea celei de-a doua tranșe. Oficialul a dat asigurări că, odată ce erorile vor fi îndreptate, restul banilor vor fi virați către beneficiari.

Calendarul plăților în 2026: Avans față de termenele legale

În ciuda nemulțumirilor, Ministerul Educației susține că procesul se desfășoară într-un ritm accelerat. Dacă în martie s-au achitat restanțele aferente anului 2025, plățile din aprilie sunt considerate de autorități ca fiind realizate „în avans”, având în vedere că termenul limită stabilit prin Ordinul nr. 3226/2026 este data de 31 decembrie.

Procedura de plată pentru anul curent vizează atât diferențele salariale, cât și daunele-interese sub forma dobânzii legale, rezultate din titlurile executorii. Cadrele didactice au primit deja salariile pe 8 aprilie, conform calendarului stabilit de Ministerul Finanțelor, plățile judecătorești fiind integrate în aceste fluxuri financiare acolo unde verificările au fost finalizate.

Un an de tensiuni între sindicate și Guvern

Situația actuală vine după un an 2025 extrem de agitat în sistemul de învățământ. În toamna anului trecut, Guvernul a decis, fără consultări prealabile, amânarea plăților câștigate în instanță pentru anul 2026, deși fondurile fuseseră inițial transferate către inspectorate. Această decizie a generat proteste masive în fața Ministerului Finanțelor, sindicatele acuzând Executivul de „dictatură guvernamentală” și de nerespectarea statului de drept.

Deși dialogul dintre sindicate și autorități rămâne dificil, reluarea plăților în primele luni ale anului 2026 reprezintă un prim pas spre stingerea conflictului, cu condiția ca auditul curent să nu ducă la noi amânări nejustificate pentru profesorii care își așteaptă drepturile salariale recunoscute de tribunale.