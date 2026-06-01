Rusia oprește exporturile de combustibil pentru aviație până spre finalul anului

Moscova a anunțat, luni, blocarea exporturile de combustibil pentru aviație până la 30 noiembrie, în încercarea de a stabiliza piața internă, puternic afectată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice.

Potrivit Reuters , Kremlinul justifică decizia prin necesitatea de a proteja consumul intern, în condițiile în care producția de motorină a scăzut cu aproximativ 10% în mai, după o scădere similară în aprilie. Motivul principal îl reprezintă atacurile tot mai frecvente ale Ucrainei cu drone, din cauza cărora mai multe rafinării au fost avariate sau au fost nevoite să își reducă, ori chiar să își oprească activitatea.

Decizia nu are efect pe piețele externe, în primul rând din cauza sancțiunilor.

Rusia exporta combustibil de aviație în special către Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan, transportat în mare parte pe calea ferată. Suspendarea exporturilor ar putea pune presiune pe aceste state, care depind de livrările rusești.

Guvernul rus a limitat deja exporturile de benzină, iar pentru motorină sunt analizate noi măsuri, potrivit agenției Interfax.

Decizia vine într-un moment în care Moscova încearcă să își protejeze resursele interne, în timp ce Kievul continuă loviturile asupra infrastructurii petroliere ruse. Scăderea producției interne și presiunea asupra pieței energetice evidențiază vulnerabilitatea tot mai mare a industriei petroliere ruse.