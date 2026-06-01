Rusia pierde teren: pentru prima dată din 2023, luna mai s-a încheiat cu pierderi teritoriale

Ucraina a recâștigat luna trecută mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în aceeași perioadă, împingând bilanțul teritorial general în zona negativă pentru Moscova, arată o analiză a grupului ucrainean de monitorizare DeepState. Este pentru prima dată din 2023 când Kievul reușește o astfel de performanță.

Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că harta publică a grupului arată un avans rusesc de 14 kilometri pătrați în luna mai, explicația fiind că, din motive strategice, armata ucraineană transmite cu întârziere informațiile privind propriile avansuri, potrivit DeepState, citat de Kyiv Independent.

Din cauza acestei întârzieri în actualizarea hărții, DeepState a afirmat că „aceasta este prima lună din ultimii ani, după «Contraofensiva 2023», când creșterea teritoriului ocupat de ruși a devenit negativă”.

„Rusia avansează de obicei mai rapid între sfârșitul primăverii și toamnă, dar nu vedem o creștere a ritmului avansului”, a declarat Rob Lee, expert în armata rusă.