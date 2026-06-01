Un înalt diplomat rus acuză România, după prăbușirea dronei din Galați: „Sunt dispuși să dea vina pe Rusia pentru orice incident”

Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a acuzat autoritățile române că ar fi grăbit concluziile și că ar fi dispuse să atribuie Rusiei orice incident negativ.

Declarațiile au fost făcute luni, în contextul dezbaterilor internaționale privind originea dronei și responsabilitatea pentru incidentul de săptămâna trecută.

Într-o intervenție la televiziunea de stat rusă, Mihail Ulianov a susținut că România ar fi tras concluzii înainte de finalizarea anchetei oficiale.

„Au tras concluzii înainte de orice anchetă, ceea ce arată că sunt persoane uşuratice, lipsite de independenţă politică, că rusofobia este foarte răspândită acolo şi că sunt dispuşi să atribuie Rusiei orice incident neplăcut”, a afirmat diplomatul rus.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, Bucureștiul urmărește să „învinovățească Rusia” indiferent de circumstanțe.

Moscova contestă concluziile anchetei

Criticile vin în contextul în care oficiali ruși au contestat în mod repetat concluziile privind originea dronei implicate în incident.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că nu există dovezi definitive privind proveniența aparatului și a cerut ca epava să fie pusă la dispoziția Moscovei pentru analiză.

Liderul de la Kremlin a susținut că Rusia ar fi dispusă să realizeze o anchetă proprie, însă doar pe baza unor probe concrete.

Poziția oficială a României: dronă de proveniență rusă

De partea cealaltă, autoritățile de la București au prezentat concluziile anchetei tehnice, potrivit cărora drona prăbușită la Galați ar fi de tip Geran-2, cu origine rusă.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că analiza specialiștilor a fost realizată pe baza unor probe tehnice consistente, inclusiv inscripții și componente identificate ca fiind similare cu cele ale dronelor recuperate anterior.

Potrivit acestuia, România nu va ignora incidentele care pot pune în pericol securitatea națională sau viața cetățenilor.