Un tânăr a făcut o meserie din statul la coadă și câștigă bani buni din asta

Un tânăr de 23 de ani din Manchester a transformat o activitate pe care majoritatea oamenilor o evită în totalitate într-o sursă constantă de venit.

Acesta este plătit să stea la cozi în locul altor persoane, de la lansări de produse și magazine aglomerate până la concerte sau evenimente foarte căutate.

Cum a devenit „statul la coadă” o meserie

Povestea tânărului a fost relatată de publicația britanică Metro , care a arătat cum o idee aparent banală s-a transformat într-un job neobișnuit, dar profitabil.

Pentru fiecare „misiune”, el este plătit să aștepte ore întregi în locul altor persoane, asigurându-le astfel accesul rapid la produse sau evenimente foarte solicitate.

Prima experiență: 13 ore la coadă peste noapte

Prima lui misiune a avut loc la inaugurarea unui magazin Sephora din Liverpool. Atunci, tânărul a stat 13 ore la coadă, pe timpul nopții, fără condiții confortabile și fără pauze reale.

Pentru această experiență a fost plătit cu 250 de lire, echivalentul a aproximativ 290 de euro, sumă care i-a confirmat că activitatea poate deveni o sursă serioasă de venit.

De la experiment la afacere constantă

După acea primă experiență, tânărul a început să accepte tot mai multe solicitări. Astăzi spune că este dispus să stea la coadă „pentru absolut orice”, fie că este vorba despre lansări de produse, bilete la concerte sau evenimente cu acces limitat.

Clienții îl găsesc printr-o platformă online, unde își stabilește tarifele în funcție de durata și dificultatea fiecărei misiuni.

„Trebuie să te adaptezi oamenilor din jur”

Tânărul spune că una dintre lecțiile importante învățate este capacitatea de a socializa în timpul orelor petrecute la coadă.

„Este mult mai ușor dacă te împrietenești cu oamenii din coadă, pentru că ajungi să petreci mult timp cu ei. Atmosfera poate fi chiar distractivă”, a povestit el.

Un job simplu în aparență, dar obositor în realitate

Deși pare o activitate ușoară, realitatea din teren este mult mai dificilă. Orele lungi de așteptare, nopțile reci și lipsa confortului transformă această activitate într-o provocare fizică și mentală.

În unele cazuri, condițiile sunt minime, iar întârzierile sau aglomerația pot face experiența și mai dificilă.

O cerere tot mai mare în marile orașe

Tot mai mulți oameni din orașele aglomerate aleg să plătească pentru astfel de servicii, preferând să economisească timp în loc să stea la cozi interminabile.

Pentru tânărul din Manchester, această activitate a devenit o combinație de muncă, răbdare și interacțiune socială, care îi aduce câștiguri constante de câteva sute de euro pentru fiecare „misiune”.