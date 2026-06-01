Chec aperitiv cu șuncă, telemea și măsline. Rețetă simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară
Checul aperitiv este o rețetă gustoasă și economică, ideală pentru momentele în care vrei să pregătești ceva rapid, dar sățios și plin de savoare. Datorită ingredientelor simple și a modului ușor de preparare, acest preparat este foarte apreciat atât la mesele de zi cu zi, cât și la ocazii informale. În plus, este perfect pentru zilele călduroase de vară, când se caută mâncăruri ușoare, reci sau servite la temperatura camerei, care nu necesită mult timp petrecut în bucătărie.
INGREDIENTE:
5 ouă mari
1 cană făină (~150 g)
1 praf de copt
3 linguri ulei
300 g șuncă presată sau orice alt mezel
100 g telemea
100 g măsline fără sâmburi
câteva fire mărar
2 ardei roșii
MOD DE PREPARARE:
Ouăle se mixează până devin o spumă. Se adaugă uleiul, puțin câte puțin, apoi se încorporează făina amestecată cu praful de copt. Ulterior, se adaugă șunca și ardeiul tăiate cubulețe, telemeaua rasă, măslinele feliate și mărarul tocat.
Se omogenizează toate ingredientele și se toarnă într-o formă de chec tapetată cu hârtie de copt. Se coace la foc mediu până când se rumenește ușor la suprafață și se verifică dacă este gata cu ajutorul unei scobitori, potrivit sursei.
