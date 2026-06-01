Legumele pe care nu trebuie să le uzi seara. Greșeala colosală pe care foarte mulți români o fac

Sursă: Realitatea.Net

Cultivarea propriilor legume este o activitate tot mai apreciată, oferind atât satisfacția unei munci în aer liber, cât și avantajul unor produse sănătoase, crescute în condiții controlate. Totuși, succesul unei grădini productive depinde de respectarea unor reguli esențiale de îngrijire, în special în ceea ce privește modul și momentul irigării. Alegerea greșită a orei de udare, cum ar fi seara târziu, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății plantelor și poate favoriza apariția bolilor, compromițând întreaga recoltă.

Udarea nocturnă creează mediul perfect pentru instalarea ciupercilor fitopatogene

Atunci când aplicăm apă pe sol sau direct pe frunze la apusul soarelui, procesul de evaporare este aproape inexistent din cauza scăderii temperaturilor din termometre. Apa stagnează la nivelul solului și pe structura vegetală timp de multe ore, menținând o umiditate atmosferică extrem de ridicată pe parcursul nopții.

Acest scenariu creează condițiile ideale pentru germinarea sporilor de ciuperci și bacterii, care pătrund cu ușurință în țesuturile slăbite ale plantelor. În loc să ajutăm legumele să se hidrateze, le expunem unui stres suplimentar și facilităm răspândirea unor patogeni periculoși, cum ar fi mana, făinarea sau putregaiul cenușiu. Din acest motiv, irigarea în a doua parte a zilei ar trebui evitată în majoritatea cazurilor.

Plantele din familia solanaceelor sunt cele mai sensibile la umiditatea din timpul nopții

În categoria legumelor care resimt cel mai puternic efectele negative ale udării de seară se află tomatele, ardeii și pătlăgelele vinete. Aceste specii au nevoie de o aerisire impecabilă la nivelul foliajului. Dacă frunzele de roșii rămân ude peste noapte, riscul de instalare a manei crește exponențial, boală care poate distruge o întreagă cultură în doar câteva zile.

De asemenea, ardeii și vinetelor le sunt afectate rădăcinile, care pot începe să putrezească din cauza solului saturat cu apă rece. Pentru aceste culturi, este esențial ca pământul să apuce să se usuce la suprafață înainte ca temperaturile să scadă, protejând astfel aparatul radicular și tulpina.

Cucurbitaceele dezvoltă rapid făinare dacă sunt udate la sfârșitul zilei

Castraveții, dovleceii, pepenii și bostanii fac parte dintr-o altă familie de plante extrem de vulnerabilă la gestionarea defectuoasă a apei. Frunzele lor mari și adesea pufoase rețin picăturile de apă pentru o perioadă îndelungată. Udarea lor la lăsarea serii duce aproape garantat la apariția făinării, o boală microscopică ce se manifestă sub forma unui praf albicios pe suprafața foliară, oprind procesul de fotosinteză.

Pe lângă problemele fungice, umiditatea persistentă din timpul nopții atrage instantaneu dăunători nocturni, precum melcii fără cochilie (limacșii), care devin extrem de activi în medii umede și devorează frunzele tinere și fructele abia formate.

Dimineața devreme reprezintă momentul ideal pentru hidratarea corectă a grădinii

Pentru a preveni degradarea culturilor și a asigura o dezvoltare armonioasă, experții recomandă mutarea întregului program de irigare la primele ore ale dimineții, de preferat înainte ca soarele să ardă cu putere. În acest interval, plantele absorb eficient apa necesară pentru a face față temperaturilor ridicate din timpul zilei, iar surplusul de umiditate de pe frunze se va evapora rapid sub acțiunea primelor raze de soare și a vântului.

Dacă totuși situația impune o udare de urgență mai târziu, este obligatoriu să aplicăm apa exclusiv la rădăcină, prin picurare, evitând cu desăvârșire stropirea foliajului, reducând astfel riscurile asociate cu bolile specifice verii, potrivit sursei.