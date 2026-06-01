Mare atenție la ce mănânci în luna iunie. Cele patru alimente care îți pot pune sănătatea în pericol

Sursă: Realitatea.Net

Odată cu sosirea verii și creșterea temperaturilor, atenția acordată alimentelor pe care le consumăm devine mai importantă ca oricând. Picnicurile, grătarele și mesele în aer liber sunt nelipsite în luna iunie, însă căldura favorizează dezvoltarea rapidă a bacteriilor care pot provoca toxiinfecții alimentare. Unele produse aparent proaspete pot deveni un pericol pentru sănătate dacă nu sunt depozitate sau preparate corespunzător. Specialiștii avertizează că anumite alimente necesită o atenție sporită în această perioadă, pentru a evita probleme digestive.

Preparatele pe bază de ouă crude sau insuficient gătite

Printre cele mai sensibile alimente se numără preparatele care conțin ouă crude sau semi-gătite.

În această categorie intră:

maioneza;

tiramisu;

sosul Caesar;

anumite creme pentru prăjituri;

crema de zahăr ars insuficient preparată.

Ouale crude reprezintă una dintre principalele surse de contaminare cu Salmonella, o bacterie care poate provoca febră, diaree, greață și vărsături.

Pericolul devine și mai mare în zilele călduroase. Dacă o salată cu maioneză este lăsată pe masa din grădină sau pe terasa casei mai mult de o oră, bacteriile se pot înmulți foarte rapid.

Din acest motiv, preparatele care conțin ouă trebuie păstrate permanent la frigider și scoase doar în momentul servirii.

Carnea tocată, un risc ascuns al sezonului grătarelor

Puține alimente sunt mai asociate cu vara decât micii și burgerii. Totuși, carnea tocată necesită o atenție specială.

Prin procesul de tocare, bacteriile aflate la suprafața cărnii sunt distribuite în întreaga compoziție. Astfel, microorganismele nu mai rămân doar la exterior, unde ar fi distruse rapid prin gătire.

În categoria produselor care necesită atenție intră:

micii;

burgerii;

cârnații proaspeți;

chiftelele;

alte preparate din carne tocată.

Specialiștii recomandă ca interiorul acestor produse să atingă temperaturi de peste 70 de grade Celsius. La această temperatură, majoritatea bacteriilor periculoase sunt distruse.

Un burger sau un mic insuficient pătruns poate păstra bacterii active în interior, chiar dacă exteriorul pare bine făcut și apetisant.

Produsele lactate nepasteurizate

Brânzeturile cumpărate direct de la producători locali sunt apreciate pentru gustul lor autentic. Cu toate acestea, dacă laptele folosit nu a fost pasteurizat, există un risc suplimentar de contaminare microbiologică.

În luna iunie, temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea microorganismelor, iar produsele lactate devin și mai vulnerabile.

Cele mai sensibile sunt:

brânzeturile proaspete nepasteurizate;

laptele crud;

cremele pe bază de lapte;

deserturile care conțin lapte și ouă.

Aceste produse pot reprezenta un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor precum Listeria monocytogenes sau Staphylococcus aureus (stafilococul auriu).

Riscul este mai mare atunci când produsele sunt transportate fără răcire adecvată sau sunt păstrate mai multe ore la temperatura mediului.

Fructele de pădure și fructele de sezon

Mulți oameni nu asociază fructele cu riscul de contaminare bacteriană. Cu toate acestea, căpșunile, cireșele, zmeura și murele necesită o atenție specială înainte de consum.

Aceste fructe au suprafețe neregulate, pline de mici adâncituri și zone greu accesibile. Tocmai în aceste locuri se pot ascunde bacterii, paraziți sau impurități provenite din apa de irigare și din mediul în care au fost cultivate.

Cele mai sensibile sunt:

căpșunile;

zmeura;

murele;

afinele;

cireșele.

Specialiștii recomandă spălarea lor foarte atentă sub jet de apă rece înainte de consum. Fructele trebuie verificate și pentru eventualele porțiuni deteriorate, deoarece acestea favorizează dezvoltarea microorganismelor.

De ce luna iunie este o perioadă critică

În timpul verii, bacteriile se multiplică mult mai repede decât în sezonul rece. Temperaturile cuprinse între aproximativ 5 și 60 de grade Celsius sunt considerate zona de risc pentru dezvoltarea microorganismelor.

Atunci când alimentele sunt lăsate pe masă ore întregi, în timpul unui picnic sau al unei petreceri în aer liber, numărul bacteriilor poate crește exponențial.

De aceea, specialiștii recomandă ca preparatele perisabile să nu fie ținute la temperatura camerei mai mult de una-două ore. În zilele foarte călduroase, intervalul sigur poate fi chiar mai scurt.

Cum poți reduce riscul de toxiinfecție alimentară

Câteva măsuri simple pot reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire:

păstrează alimentele perisabile la frigider;

evită consumul ouălor crude;

gătește complet carnea tocată;

spală foarte bine fructele și legumele;

respectă termenul de valabilitate al produselor;

transportă alimentele sensibile în recipiente frigorifice atunci când pleci la picnic.

Luna iunie este momentul perfect pentru a te bucura de fructe proaspete, salate și grătare. Totuși, temperaturile ridicate transformă anumite alimente în adevărate capcane pentru sănătate dacă nu sunt manipulate și păstrate corect. Câteva măsuri simple de igienă și depozitare pot face diferența dintre o masă reușită și o toxiinfecție alimentară neplăcută, potrivit sursei.