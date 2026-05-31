Cum faci cel mai cremos cheesecake cu lămâie și iaurt, fără coacere. Rețeta simplă nu conține ouă și se prepară fără mixer

Deserturile fără coacere sunt tot mai populare în sezonul cald, iar un cheesecake cu lămâie și iaurt a început să atragă atenția datorită modului simplu de preparare și a ingredientelor puține. Rețeta are doar patru ingrediente, nu conține ouă și poate fi făcută fără mixer sau aparate speciale, ceea ce o transformă într-o variantă practică pentru zilele călduroase de vară.

Preparatul este apreciat pentru textura sa ușoară, cremoasă și răcoritoare. În plus, poate fi pregătit cu multe ore înainte de servire și lăsat la frigider până când capătă consistența potrivită. Pentru această rețetă sunt necesare iaurt islandez skyr sau iaurt grecesc foarte gros, lapte condensat îndulcit, suc de lămâie și un blat din biscuiți graham crackers.

Consistența desertului depinde foarte mult de tipul de iaurt folosit. Rețeta originală recomandă iaurtul islandez skyr, un produs lactat mai dens decât iaurtul grecesc și cu un conținut ridicat de proteine. Tocmai această textură mai fermă ajută cheesecake-ul să se întărească mai bine după ce stă la frigider. În cazul folosirii unui iaurt grecesc mai fluid, desertul poate rămâne prea moale chiar și după răcire.

Rolul laptelui condensat și al sucului de lămâie

Laptele condensat nu este folosit doar pentru gustul dulce, ci și pentru textura finală a desertului. După refrigerare, acesta devine mai dens și ajută compoziția să se stabilizeze fără gelatină sau coacere. Și sucul de lămâie are un rol important în rețetă. Pe lângă aroma fresh, specifică deserturilor de vară, aciditatea lămâii contribuie la îngroșarea amestecului atunci când este combinată cu laptele condensat. Rezultatul final este un cheesecake ușor, răcoritor și cremos, fără făină, unt sau ulei.

Cum se prepară desertul

Iaurtul și laptele condensat se amestecă până când compoziția devine fină și omogenă. După aceea se adaugă sucul de lămâie și se amestecă din nou până când crema capătă o consistență uniformă.

Compoziția obținută se toarnă peste blatul de biscuiți, iar desertul este lăsat la frigider timp de câteva ore sau chiar peste noapte pentru a se întări bine. Mulți aleg să îl decoreze înainte de servire cu frișcă și felii de lămâie, însă cheesecake-ul poate fi consumat și simplu.

Persoanele care prepară frecvent cheesecake fără coacere recomandă ca desertul să fie tăiat foarte rece pentru a obține felii mai curate. Pentru un rezultat mai bun, cheesecake-ul poate fi ținut aproximativ o oră la congelator înainte de servire. Desertul nu trebuie înghețat complet, ci doar suficient cât să devină mai ferm și să poată fi porționat mai ușor.