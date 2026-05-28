Cele patru zodii care vor beneficia de protecția astrelor până în octombrie 2026. Abundența le lovește în plin

Sursă: Realitatea.Net

Pluto retrograd aduce transformări financiare puternice pentru patru semne zodiacale până în octombrie 2026. Vechea energie legată de bani se încheie, iar în locul ei apare oportunitatea unei vieți mai stabile și mai abundente. Dacă ești pregătit să faci schimbări importante, acum este momentul să acționezi.

Rac

Îmbunătățirea ta financiară este în curs. Uranus tocmai a început un nou ciclu de șapte ani în Gemeni, astfel că schimbările pe care le faci acum cu banii tăi te vor influența în următorii șapte ani.

Din fericire, Pluto retrograd în Vărsător este unul dintre cele mai puternice tranzite pentru manifestarea abundenței de care ai nevoie, deoarece Pluto este planeta transformării. Aceasta înseamnă să găsești modalități noi și alternative de a accelera cu adevărat modul în care îți obții venituri pasive.

Capricorn

Pregătește-te, pentru că în următoarele cinci luni vei trece printr-o metamorfoză completă a finanțelor tale personale. Între acum și octombrie 2026, experimentezi o schimbare majoră în venitul tău personal, bani efectivi pe care îi poți scoate de la bancomat.

Cu Pluto făcând un trigon cu Uranus în a șasea ta casă de serviciu, această schimbare va necesita un oarecare efort din partea ta. Este important să renunți la vechi pentru a face loc noului. Din fericire, aceasta este o perioadă în care lucrurile față de care te-ai simțit sentimental, pur și simplu nu-ți mai pasă deloc.

Berbec

Cu Pluto retrogradând în casa a 11-a, te poți aștepta să atragi mai mulți bani prin intermediul carierei sau afacerii tale. Deoarece casa a 11-a guvernează grupurile, s-ar putea să vezi o schimbare masivă în ceea ce privește prietenii, grupul și organizațiile tale. Ai un mesaj intens de transmis altora, pentru a-i ajuta pe ceilalți, iar acest lucru te ajută, în esență, să câștigi banii pe care ți-i dorești.

Uranus în casa a treia a comunicării are un impact major și asupra abundenței tale, între acum și octombrie 2026, așa că cel mai bine este să fii foarte intenționat în ceea ce privește ce și cum spui lucrurile pe viitor.

Balanță

Ai experimentat destule suișuri și coborâșuri în ultima vreme. Din fericire, ești unul dintre cele mai norocoase semne, cu Pluto retrograd și Uranus în Gemeni, deoarece ambele planete sunt în semne de aer similare. Acesta este un moment în care te îmbunătățești cu adevărat.

Pe măsură ce începi să te simți mai încrezător în tine, cei din jurul tău îți vor da seama. Acesta este un moment excelent pentru a face networking și a te expune, pentru că atragi niște prieteni puternici, care, în cele din urm, te ajută să îți îmbunătățești viața, potrivit sursei.