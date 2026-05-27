6 obiecte pe care nu ar trebui să le cureți cu bicarbonat de sodiu. Greșeala colosală pe care foarte multe gospodine o fac

În ultimii ani, bicarbonatul de sodiu a devenit unul dintre cele mai populare produse folosite în curățenia casnică, fiind promovat ca o soluție simplă, accesibilă și versatilă pentru numeroase probleme din gospodărie. De la îndepărtarea mirosurilor neplăcute până la curățarea diverselor suprafețe, acesta este adesea perceput ca un „ingredient-minune” nelipsit din orice casă. Însă, în spatele acestei reputații pozitive, specialiștii atrag atenția că utilizarea lui nu este întotdeauna lipsită de riscuri.

Una dintre cele mai mari greșeli este folosirea bicarbonatului pentru curățarea bijuteriilor sau a suprafețelor metalice delicate.

Specialiștii spun că acesta poate zgâria aurul și poate îndepărta straturile protectoare de pe anumite finisaje. În cazul aluminiului, bicarbonatul poate provoca pete, decolorări și pierderea strălucirii, mai ales dacă este lăsat prea mult timp pe suprafață.

Nici electronicele nu ar trebui curățate cu bicarbonat de sodiu. Pulberea abrazivă poate zgâria ecranele telefoanelor, tabletelor sau televizoarelor, iar particulele foarte fine pot ajunge în interiorul dispozitivelor.

Experții recomandă folosirea exclusivă a soluțiilor speciale pentru ecrane și a lavetelor din microfibră, pentru a evita deteriorarea aparatelor scumpe.

Multe persoane folosesc bicarbonat pentru blaturile din bucătărie fără să știe că acesta poate afecta suprafețele din marmură sau granit.

Specialiștii avertizează că bicarbonatul poate produce zgârieturi fine care, în timp, duc la pierderea luciului și la aspectul mat al pietrei naturale.

În locul produselor abrazive, experții recomandă soluții simple pe bază de apă și detergent de vase.

Și lemnul poate fi afectat serios. Podelele din lemn, mobilierul sau alte suprafețe tratate își pot pierde stratul protector și uleiurile naturale atunci când sunt curățate frecvent cu bicarbonat.

În timp, lemnul poate deveni tern și mai sensibil la deteriorare.

Pielea, oglinzile și suprafețele din sticlă nu ar trebui curățate cu bicarbonat

Obiectele din piele sunt și ele vulnerabile la bicarbonatul de sodiu. Canapelele, scaunele sau alte suprafețe din piele pot fi zgâriate ușor, iar pulberea este adesea dificil de îndepărtat complet din material.

Specialiștii recomandă produse dedicate pentru întreținerea pielii, care protejează suprafața fără să o usuce sau să o deterioreze.

Nici oglinzile și geamurile nu ar trebui curățate cu bicarbonat. Deși multe persoane îl folosesc pentru pete dificile, acesta poate zgâria sticla și poate crea un aspect mat sau încețoșat.

Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, experții recomandă:

soluții speciale pentru geamuri;

amestec de apă și oțet;

lavete din microfibră.

De ce specialiștii spun că bicarbonatul trebuie folosit cu atenție

Bicarbonatul de sodiu rămâne unul dintre cele mai populare produse pentru curățenie, însă specialiștii atrag atenția că nu este universal.

Deși funcționează foarte bine pentru anumite suprafețe și pete, textura sa abrazivă poate produce daune pe termen lung materialelor sensibile.

Experții recomandă verificarea tipului de suprafață înainte de folosirea bicarbonatului și testarea produsului pe o zonă mică, mai ales în cazul obiectelor scumpe sau delicate.

În multe situații, soluțiile special create pentru anumite materiale sunt mult mai sigure decât remediile improvizate folosite în mod tradițional, potrivit sursei.