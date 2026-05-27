Unde trebuie să te adăpostești atunci când fulgeră. Care este cel mai periculos loc

Sursă: Realitatea.Net

În timpul furtunilor, multe persoane caută adăpost sub copaci, fără să știe că acest loc este foarte periculos. Copacii atrag frecvent fulgerele, iar descărcările electrice se pot răspândi prin trunchi și sol, punând în pericol pe oricine se află în apropiere. Vezi mai jos unde te poți adăposti de fulgere, dar și care este cel mai periculos loc.

Specialiștii explică faptul că unul dintre cele mai periculoase fenomene produse în apropierea copacilor este așa-numita „tensiune de pas”. Dacă o persoană stă cu picioarele depărtate în apropierea unui copac lovit de fulger, curentul electric poate circula prin corp între cele două picioare.

În plus, scoarța umedă a copacului conduce electricitatea pe toată suprafața, iar aceasta poate produce un arc electric extrem de periculos pentru cei care ating trunchiul sau stau foarte aproape.

Unde trebuie să te adăpostești în timpul furtunii

Dacă ești surprins afară de furtună și nu poți ajunge rapid într-o clădire solidă, recomandările sunt clare. Trebuie să cauți cea mai joasă zonă din teren, precum o adâncitură sau o vale mică. Specialiștii avertizează că nu trebuie să stai pe dealuri, câmpuri deschise sau lângă obiecte înalte.

În pădure, este indicat să te îndepărtezi de trunchiurile copacilor și să alegi o zonă cu arbori mai mici. De asemenea, nu este recomandat să te întinzi pe pământul umed, deoarece acesta conduce electricitatea.

Poziția recomandată dacă nu ai unde să te ascunzi

În situațiile în care nu există niciun adăpost în apropiere, experții recomandă poziția ghemuită. Persoana trebuie să stea cu picioarele apropiate, capul plecat și mâinile pe genunchi. Această poziție reduce suprafața corpului aflată în contact cu solul și poate diminua riscul de electrocutare.

Totodată, oamenii sunt sfătuiți să evite alergarea și să țină la distanță obiectele metalice precum umbrelele, bicicletele sau bețele de trekking.

Mașina, unul dintre cele mai sigure locuri

Contrar multor mituri, mașina este unul dintre cele mai sigure locuri în timpul unei furtuni. Protecția nu este oferită de cauciucurile vehiculului, ci de caroseria metalică, care funcționează ca o „cușcă Faraday”. Curentul electric este condus pe exteriorul mașinii și nu trece prin interior.

Pentru siguranță, geamurile trebuie să fie închise, iar pasagerii să nu atingă părțile metalice din interiorul autoturismului.

Ce trebuie evitat într-o clădire

O clădire solidă rămâne cel mai sigur adăpost în timpul furtunii, însă și aici există reguli importante. Specialiștii recomandă evitarea atingerii țevilor metalice, caloriferelor sau robinetelor. De asemenea, aparatele conectate la priză și telefoanele fixe pot deveni periculoase în cazul unei descărcări electrice.

În schimb, telefonul mobil care nu este conectat la încărcător este considerat sigur.

Secundele pot face diferența

Furtunile se pot transforma rapid în situații periculoase, iar deciziile luate în câteva secunde pot face diferența. Deși instinctul multor oameni este să fugă sub un copac, specialiștii spun că acesta este exact locul care trebuie evitat.

Un adăpost solid, o mașină sau o zonă joasă sunt variante mult mai sigure atunci când vremea se schimbă brusc și apar fulgerele, potrivit sursei.