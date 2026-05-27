„Aurul verde” care crește pe marginea drumului în România. Occidentalii plătesc și 1.000 de euro pentru un kilogram

Ceea ce pentru mulți români pare doar o plantă banală, agățată de garduri sau răsărită prin șanțuri și zone umede, este considerat în restaurantele exclusiviste din Europa de Vest o adevărată delicatesă.

Mugurii de hamei, aproape necunoscuți în gastronomia modernă din România, au ajuns să fie vânduți în unele cazuri cu până la 1.000 de euro kilogramul.

Ingredientul este extrem de apreciat în bucătăriile fine dining din țări precum Franța, Belgia sau Olanda, unde chefii îl tratează ca pe un produs rar și sofisticat. Paradoxul este că planta din care provin acești lăstari crește spontan și în România, fără să fie cultivată special în multe cazuri.

Planta folosită la bere ascunde una dintre cele mai scumpe delicatese din lume

Mugurii provin din planta de hamei, cunoscută în principal pentru utilizarea sa în industria berii. Specia face parte din familia Cannabaceae și este o plantă perenă, cățărătoare, care poate ajunge chiar și la 10 metri înălțime.

Hameiul poate trăi până la două decenii, însă lăstarii comestibili apar doar într-o perioadă foarte scurtă a anului. De regulă, mugurii ies la suprafață primăvara, în lunile martie și aprilie, iar această fereastră limitată contribuie decisiv la valoarea lor uriașă pe piață.

Din punct de vedere culinar, lăstarii sunt comparați deseori cu sparanghelul alb premium. Au o textură fină și crocantă, iar gustul este discret, vegetal și ușor amărui, combinație care îi transformă într-un ingredient extrem de căutat în restaurantele gourmet.

De ce costă atât de mult câțiva lăstari de hamei

Prețul spectaculos al mugurilor de hamei nu ține doar de raritatea lor, ci și de modul complicat în care sunt recoltați. Spre deosebire de alte legume cultivate industrial, acești lăstari sunt culeși exclusiv manual, iar procesul este unul lent și foarte migălos.

Fiecare mugure trebuie scos cu grijă, fără să fie deteriorat, iar cantitățile obținute sunt reduse. Pentru un singur kilogram este nevoie de aproximativ două ore de muncă atentă, iar într-o zi întreagă, echipele de culegători reușesc cu dificultate să strângă doar câteva zeci de kilograme.

În plus, restaurantele de lux impun standarde foarte stricte. Mugurii trebuie să fie fragezi, uniformi și perfect curați, astfel încât să poată fi folosiți aproape imediat în preparate sofisticate.

Toate aceste detalii au transformat produsul într-o raritate culinară pentru care restaurantele exclusiviste sunt dispuse să plătească sume uriașe.

În România crește aproape peste tot, dar puțini îi cunosc valoarea

Deși în Vest este considerat un ingredient de elită, în România hameiul continuă să fie ignorat de majoritatea oamenilor. Planta apare spontan în zone umede, prin lunci, zăvoaie, la marginea pădurilor sau pe lângă garduri și tufișuri.

Sursele botanice arată că specia se adaptează foarte ușor atât în regiunile de câmpie, cât și în cele deluroase sau submontane, preferând solurile bogate în umiditate.

În trecut, mugurii tineri de hamei erau consumați inclusiv în gospodăriile din mediul rural. Preparatele erau asemănătoare celor făcute cu urzici sau ștevie, iar lăstarii erau opăriți, sotați cu usturoi și combinați cu ouă ori serviti lângă mămăligă și lactate.

Odată cu schimbarea obiceiurilor alimentare și modernizarea bucătăriei românești, ingredientul a dispărut treptat din meniurile tradiționale și a ajuns aproape uitat.

Delicatesă pentru restaurantele exclusiviste, plantă banală pentru români

Diferența dintre modul în care sunt priviți mugurii de hamei în Occident și percepția din România este uriașă. În timp ce restaurantele de lux îi consideră o adevărată comoară gastronomică, la noi planta este adesea tratată ca vegetație spontană fără valoare.

În realitate, tocmai caracterul sezonier, cantitățile mici și dificultatea recoltării au făcut ca acești lăstari să devină una dintre cele mai scumpe delicatese vegetale din Europa.