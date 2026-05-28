Rusalii 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu ai voie să faci în aceste zile, dar și cum poți să atragi prosperitatea

Rusaliile sunt una dintre cele mai importante sărbători creștine, celebrate la 50 de zile după Paște și marcând Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor. În tradiția populară românească, această perioadă este însoțită de numeroase obiceiuri și credințe, fiind asociată și cu ființe mitice precum „ielele”, de care oamenii se feresc respectând cu strictețe sărbătoarea.

Anul acesta, prima zi de Rusalii este sărbătorită duminică, 31 mai, iar a doua zi cade luni, 1 iunie.

Nu se muncește în gospodărie sau la câmp

Una dintre cele mai cunoscute tradiții spune că în zilele de Rusalii nu este bine să se facă muncă fizică grea. Activitățile agricole, curățenia intensă sau treburile solicitante sunt considerate nepotrivite pentru această perioadă sfântă.

În credința populară, cei care ignoră această regulă riscă să atragă necazuri, boli sau ghinion. Oamenii din mediul rural evitau mai ales munca pe câmp, considerând că aceasta tulbură liniștea sărbătorii.

Certurile și conflictele trebuie evitate

Se spune că tensiunile și conflictele din aceste zile pot afecta armonia familiei pentru tot anul. Din acest motiv, credincioșii încearcă să păstreze pacea în casă și să evite discuțiile aprinse.

În tradițiile vechi, Rusaliile sunt considerate o perioadă sensibilă din punct de vedere spiritual, în care calmul și împăcarea au o semnificație aparte.

Nu este bine să mergi în locuri pustii

În multe zone ale țării există credința că ielele apar noaptea pe câmpuri, la marginea pădurilor sau în locuri izolate. Din acest motiv, oamenii evitau să plece singuri în astfel de locuri, mai ales după lăsarea serii.

Folclorul românesc spune că întâlnirea cu aceste spirite poate aduce amețeli, frică sau chiar probleme de sănătate.

Nu se spală și nu se coase

În unele regiuni, gospodinele evită spălatul hainelor, cusutul sau alte activități casnice considerate „necurate” în zilele de Rusalii. Se crede că aceste treburi pot atrage ghinion sau pot aduce necazuri în familie.

Sunt evitate călătoriile lungi

O altă superstiție populară spune că deplasările lungi sau plecările importante nu sunt recomandate în această perioadă, deoarece energia spirituală a sărbătorii trebuie respectată.

Mulți oameni preferă să rămână acasă, alături de familie, și să participe la slujbele religioase dedicate sărbătorii.

Ramurile de tei și nuc sunt considerate protectoare

Un obicei întâlnit în numeroase zone din România este sfințirea ramurilor de tei sau nuc la biserică. După slujbă, acestea sunt puse la icoane, la ferestre sau la intrarea în casă pentru protecție împotriva răului și pentru binecuvântarea locuinței.

În tradiția populară, teiul este considerat o plantă cu puteri protectoare împotriva spiritelor rele.

Usturoiul și pelinul sunt purtate pentru apărare

În unele sate, oamenii obișnuiesc să poarte la brâu usturoi, pelin sau alte plante considerate protectoare. Acestea ar avea rolul de a ține departe influențele negative și de a proteja sănătatea celor care le poartă.

Tot în perioada Rusaliilor se păstrează în anumite regiuni și tradiția Călușarii, un dans ritualic despre care se spune că alungă spiritele rele și aduce protecție comunității, potrivit sursei.