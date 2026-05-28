Țara în care trăiești îți poate accelera îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii despre corpul uman

Două persoane pot avea aceeași vârstă în acte, dar organisme complet diferite atunci când vine vorba despre ritmul îmbătrânirii. Unii oameni îmbătrânesc mai lent, în timp ce alții acumulează semne biologice de îmbătrânire mult mai rapid.

Un nou studiu publicat în revista Cell arată că mediul în care trăim poate influența profund organismul, de la metabolism și sistemul imunitar până la bacteriile intestinale și vârsta biologică.

Cercetarea a fost coordonată de o echipă internațională din care face parte și geneticianul Michael Snyder, de la Stanford School of Medicine, și este considerată una dintre cele mai ample analize comparative moleculare realizate până acum.

Cercetătorii au analizat sute de persoane din mai multe regiuni ale lumii

În cadrul studiului au fost evaluate 322 de persoane sănătoase de origine europeană, est-asiatică și sud-asiatică, care locuiau în Europa, Asia și America de Nord.

Specialiștii au analizat un volum uriaș de date biologice: gene, proteine, lipide, metaboliți, markeri ai sistemului imunitar și bacterii intestinale. Practic, cercetătorii au construit o hartă moleculară detaliată a organismului uman pentru a înțelege modul în care genetica și mediul de viață interacționează.

Mutarea într-o altă țară poate schimba ritmul de îmbătrânire

Rezultatele studiului au scos la iveală diferențe importante între grupuri și regiuni.

Persoanele est-asiatice care trăiau în Asia prezentau, în medie, o vârstă biologică mai redusă comparativ cu cei de aceeași origine care locuiau în alte regiuni ale lumii.

În cazul persoanelor sud-asiatice, mutarea în țări occidentale a fost asociată cu semne mai accentuate de îmbătrânire biologică accelerată.

La polul opus, persoanele de origine europeană care locuiau în America de Nord aveau o vârstă biologică mai mică decât cele rămase în Europa.

Alimentația, stresul și poluarea pot influența organismul mai mult decât se credea

Autorii cercetării spun că diferențele descoperite nu pot fi explicate doar prin moștenirea genetică. Factorii de mediu joacă un rol esențial.

Alimentația, poluarea, accesul la servicii medicale, stresul cotidian, stilul de viață și modificările microbiomului intestinal pot influența direct procesele biologice asociate îmbătrânirii.

Un rol important îl are intestinul și bacteriile care trăiesc în sistemul digestiv. Microbiomul intestinal se poate modifica semnificativ atunci când o persoană se mută într-o altă țară sau adoptă obiceiuri alimentare diferite.

Bacteriile intestinale pot influența metabolismul și riscul unor boli

Cercetătorii au observat că anumite bacterii considerate benefice pentru metabolism pot scădea după schimbarea mediului de viață.

Aceste modificări pot afecta inflamația din organism, metabolismul grăsimilor, activitatea unor gene importante pentru protecția celulară și chiar funcționarea creierului.

În același timp, specialiștii au identificat diferențe în proteine și gene asociate cu riscul unor boli precum Alzheimer sau tulburările metabolice care afectează grăsimile esențiale pentru creier.

Medicina viitorului ar putea fi diferită pentru fiecare populație

Autorii studiului spun că rezultatele pot avea implicații importante pentru medicina personalizată.

Potrivit cercetătorilor, aceleași recomandări alimentare, aceleași tratamente sau aceleași analize nu funcționează identic pentru toate populațiile.

Viitoarele abordări medicale ar trebui să țină cont nu doar de ADN-ul unei persoane, ci și de mediul în care trăiește, stilul de viață și schimbările biologice provocate de geografie.

Populația lumii îmbătrânește rapid

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, până în anul 2050, numărul persoanelor de peste 60 de ani se va dubla și va ajunge la aproximativ 2,1 miliarde la nivel global.

În acest context, înțelegerea factorilor care accelerează sau încetinesc îmbătrânirea devine tot mai importantă pentru sistemele medicale și pentru strategiile de sănătate publică.

Concluzia cercetătorilor este că îmbătrânirea nu depinde doar de numărul anilor trecuți în buletin. Orașul, țara sau continentul în care trăim pot influența organismul mult mai profund decât se credea până acum.