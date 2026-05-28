Record impresionant la reciclare. Un bărbat a returnat aproape 8.000 de sticle și doze și a stat 8 ore în fața aparatului

Un bărbat din Polonia a stabilit un nou record în cadrul sistemului de garanție-returnare, după ce a introdus într-un automat de reciclare nu mai puțin de 7.851 de sticle și doze. După ore întregi petrecute în fața aparatului, acesta a primit un voucher în valoare de aproape 930 de euro.

Aproape opt ore petrecute la automatul de reciclare

Performanța îi aparține lui Wiesław Galwas, care a reușit să returneze mii de ambalaje într-un magazin din localitatea Kołbielia, regiunea Mazovia.

Întreaga operațiune a durat aproximativ opt ore doar la aparat, însă pregătirea a fost mult mai complexă. Ambalajele au fost transportate cu ajutorul mai multor vehicule și încărcate în cărucioare înainte de a fi introduse în automat.

La final, bărbatul a primit un bon în valoare de 3.925,50 zloți, echivalentul a aproape 930 de euro.

Sistemul de garanție-returnare funcționează în Polonia din 2026

Polonia a introdus sistemul de garanție-returnare în ianuarie 2026, iar consumatorii primesc bani pentru fiecare ambalaj returnat.

Valoarea garanției este de 0,50 zloți pentru dozele și sticlele din plastic și de 1 zlot pentru sticlele reutilizabile din sticlă.

Ambalajele pot fi returnate fie direct în magazine, fie prin intermediul automatelor speciale care emit vouchere utilizabile la cumpărături.

Automat proiectat chiar de autorul recordului

Ceea ce face acest record și mai spectaculos este faptul că automatul utilizat pentru reciclare a fost proiectat chiar de către Wiesław Galwas.

Bărbatul susține că scopul demonstrației a fost și promovarea tehnologiei dezvoltate de compania poloneză EcoAction, despre care spune că poate concura cu sistemele internaționale deja existente pe piață.

Aparatul poate procesa până la 10.000 de ambalaje

Automatul folosit pentru stabilirea recordului are o capacitate mult mai mare decât aparatele clasice și poate prelua între 8.000 și 10.000 de ambalaje într-o singură încărcare.

Un alt element inovator este sistemul special cu jet de aer, care permite „umflarea” sticlelor deformate pentru ca aparatul să poată citi corect codurile de bare.

Banii obținuți vor fi donați pentru educație

Suma obținută în urma reciclării nu va fi păstrată de organizatori. Banii vor fi folosiți pentru finanțarea unor ateliere de inovație dedicate elevilor unei școli din Kołbielia.

Specialiștii consideră că următorul pas în dezvoltarea sistemelor de reciclare ar putea fi integrarea cititoarelor de card direct în automate.

Astfel, valoarea garanției ar putea fi transferată automat în conturile bancare ale utilizatorilor, eliminând riscul expirării voucherelor și simplificând procesul de returnare.