Oana Gheorghiu, prinsă în afaceri cu firme din Germania. Lucruri mai puțin știute despre trecutul vicepremierului interimar
Ies la iveală informații incendiare din trecutul Oanei Gheorghiu. Vicepremierul Interimar, denunțat la DNA pentru trafic de Influență pentru presiuni pentru o firmă germană, are un trecut care duce tot către Germania.
Oana Gheorghiu a condus compania de expediții și intermedieri transporturi Tramex Transporturi și Logistică din București, ca director general, din anul înființării acesteia, 1997, și până în 2012, când a înființat Asociația Dăruiește Viață, împreună cu Carmen Uscatu.
Firma a fost fondată în 1997 sub denumirea de Tramex Impex SRL, de către o societate înregistrată în Germania, Tramex Internationale Spedition GmbH, și cedată în 2002 lui Patrick Ducimetiere. Acesta, la rândul său, a vândut-o în 2008 unei companii tot germane, a lui Claude Menu, cetățean elvețian. După ce firma a fost preluată de Menu, firma a trecut prin mai multe transformări, dar cifra maximă de afaceri a fost atinsă în 2011 cu Oana Gheorghiu la conducere. Tramex Transport și Logistică Impex SCS a avut venituri totale de peste 6,3 milioane lei, profit net de circa 640.000 lei și 7 salariați.
Ultimul an cu încasări de 2,4 milioane lei a fost 2017, când a fost consemnat și un profit net de vreo 61.000 lei, cu 3 angajați. Firma se află acum în lichidare, după ce a fost decisă în 2019 dizolvarea ei. Claude Menu mai deține în prezent o firmă cu același profil în Germania – Joseph Bertola Munchen GmbH. De asemenea, este partener de afaceri de 20 de ani cu Corneliu State, prezentat de presă drept partener de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi dețin o firmă românească cu profil imobiliar, Batilac SRL, cu venituri, cheltuieli și pierderi anuale modice, de câteva mii de lei, în ultimii 2 ani.
Înainte de Tramex, în vara lui 1994, anul în care a absolvit facultatea, Oana Gheorghiu s-a angajat ca economist la societatea TBN International SA, la care a lucrat până în 1997, conform CV-ului de pe Linkedin. Oana Gheorghiu este în prezent și asociat minoritar, cu 10% din capital, la compania CoBAT Grup SRL, la care partenerul său, Corneliu State, are 90% din părțile sociale și statutul de administrator. Cei doi au înființat firma în 2004. Aceasta oferă soluții la cheie de compartimentare sau de renovare a spațiilor de producție în industria alimentară și în cea farmaceutică și a terminat anul trecut cu profit net de aproape 449.000 lei, venituri de 1,03 milioane lei și 4 angajați. Gheorghiu a încasat în 2024 dividende de 13.811 lei de la CoBAT Grup, potrivit declarației sale de avere.
Oana Gheorghiu a mai înființat, în 2013, o firmă de consultanță în relații publice și comunicare, CSR Mindset SRL, alături de Paula Herlo, Carmen Uscatu și Olga Voinescu, însă aceasta nu a avut practic activitate și a fost dizolvată în 2017, după care radiată în 2019.
