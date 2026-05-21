Manevrele făcute de frații Micula. Cum au controlat puterea și au ajuns să beneficieze de milioane de euro

Statul încă nu reușește să recupereze cei 395 de milioane de euro de la frații milionari Viorel și Ioan Micula. Povestea prin care bugetul de stat a fost păgubit a ajuns pe masa procurorilor de la Parchetul General, iar Ludovic Orban este acuzat de PSD că a produs abuz în serviciu prin plata sutelor de milioane de euro chiar dacă litigiile nu se terminaseră.

Cum a început totul

Originile acestei situații ieșite din comun au început în urmă cu mai bine de 20 de ani. La sfârșitul anilor 90, Ioan și Viorel Micula au revenit din Suedia, acolo unde ajunseseră după ce au emigrat la finalul anilor 80. În 1996 și 1998, guvernul României a oferit facilități pe 10 ani investitorilor în zonele desemnate ca fiind defavorizate, ulterior fiind schimbată legislația și retrase aceste facilități.



Potrivit OG 27/1996 şi 24/1998, firmele din zonele respective beneficiau de o serie de facilități: deducerea cheltuielilor de investiţii din impozitul pe profit timp de 5 ani de la începerea investiţiei, restituirea şi chiar scutirea de la plata taxelor vamale şi a TVA pentru maşinile, utilajele și instalaţiile cumpărate pentru începerea producţiei.

Al doilea act normativ scutea firmele respective şi de plata impozitului pe profit pe durata de existenţă a zonei defavorizate.

Ascensiunea imperiului Micula

Oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula s-au lansat în afaceri de succes, după ce s-au întors din Suedia și au beneficiat de aceste facilități oferite de statul român în fosta zonă minieră Ştei-Nucet, declarată între timp defavorizată. S-a vorbit, în timp, despre un adevărat ”imperiu” ridicat de frații Micula, în portofoliul lor ajungând peste 30 de societăți, unele dintre acestea având capital mixt, româno-suedez.

Procesul deschis împotriva României

”Războiul de uzură” dintre frații Micula și statul român a început în anul 2005, atunci când oamenii de afaceri – proprietari ai companiei de sucuri European Drinks – au dat statul român în judecată la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID).



Afaceriștii din Bihor, dar și cu cetățenie suedeză, au susținut că afacerea lor a avut de suferit financiar după ce Guvernul Năstase a eliminat facilitățile fiscale acordate unor companii din zone defavorizate. Modificarea a făcut parte din procesul de aderare la Uniunea Europeană, România a schimbat, în anul 2004, legislaţia privind ajutorul de stat şi a anulat facilitățile din zonele defavorizate.



Procesul a fost deschis de frații Micula în anul 2005, la Centrul Internaţional pentru soluţionarea litigiilor privind investiţiile (ICSID), Curtea de Arbitraj de pe lângă Banca Mondială, aceasta fiind cea mai înaltă instanță judecătorească pentru litigiile economice.

Decizia ICSID și despăgubirile uriașe

În 2013 – ICSID a decis că fraţii Micula aveau dreptate şi le-a acordat despăgubiri de aproximativ 178 milioane euro pentru „revocarea facilităților pentru materiile prime și costul sporit al zahărului care a urmat, pentru creșterea costului altor materii prime, pentru pierderea capacității de stocare a zahărului la prețuri mai mici, pentru pierderea de profit care rezultă din vânzările de produse finite care nu au fost realizate”. Statul român a plătit 124 milioane de euro, banii fiind virați într-un cont care a fost blocat până la un verdict al Comisiei Europene.

Intervenția Comisiei Europene

2014 – România a informat despre această plată plată Comisia Europeană (CE) – organ administrativ al UE, care printre altele monitorizează punerea în aplicare a normelor europene în statele membre. Bruxelles-ul a considerat că a fost vorba despre ”un ajutor de stat ilegal” și a cerut recuperarea sumei.



2019 – oamenii de afaceri Ioan și Viorel Nicula contestă faptul că statul român a încetat să vireze banii, iar pe data de 18 iunie 2019 aceștia primesc câștig de cauză. Tribunalul desființează decizia CE, hotărând că ”a făcut uz retroactiv de competențele sale pentru fapte care erau anterioare aderării României la UE la 1 ianuarie 2007”.

Sechestre și plata accelerată a datoriei

6 decembrie 2019 – fraţii Micula obțin instituirea de sechestre pe conturile Romatsa și pe 27 la sută din acțiunile staului român la Nuclearelectrica şi 56 la sută din acțiunile ministerului economiei deținute la Conpet.



La câteva zile distanță, guvernul condus de Ludovic Orban stinge datoria. Pe lângă cei 178 milioane euro iniţiali, sunt plătite, cu o grabă suspectă, încă 217 milioane euro ca dobânzi şi penalităţi.

Concluzia Comisiei Europene din 2025

În 2025, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că suma plătită de România către Ioan şi Viorel Micula, proprietarii European Drinks, drept despăgubiri ca urmare a anulării unei scheme de ajutor pentru investiții încalcă normele UE privind ajutoarele de stat.