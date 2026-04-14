România a obținut primul loc la Olimpiada Europeană de Matematică

Printre elevele premiante se numără Mălina Pavel, elevă la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, care a obținut medalia de aur și cel mai mare punctaj dintre participantele din țările oficiale.

Alte două medalii de aur au fost câștigate de Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, ambele de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Iar Ioana Stroe, tot de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut medalia de bronz.