Evaluarea Națională la clasa a VI-a 2026 începe pe 26 mai cu proba la Limbă și comunicare

Elevii de clasa a VI-a susțin marți, 26 mai 2026, prima probă din cadrul Evaluării Naționale, cea la Limbă și comunicare, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Testarea începe la ora 13:00, iar elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor, notează Edupedu

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, testele urmăresc evaluarea competențelor de bază ale elevilor și contribuie la elaborarea planurilor individualizate de învățare. Aceste planuri devin obligatorii pentru profesori în anul școlar 2025-2026 și au rolul de a sprijini remedierea, consolidarea sau aprofundarea cunoștințelor elevilor.

Cum sunt structurate testele

Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a include trei probe:

Limbă și comunicare – Limba română;

Matematică și Științe ale naturii;

Limbă și comunicare – Limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Pentru elevii care învață în limba maternă, testul la Matematică și Științe ale naturii este oferit atât în limba de studiu, cât și în limba română.

Regulile desfășurării evaluării

Testele se desfășoară, de regulă, în sălile obișnuite de clasă, care sunt pregătite în prealabil prin eliminarea materialelor didactice ce ar putea influența răspunsurile elevilor. Administratorii de test au obligația să asigure liniștea și respectarea regulamentului pe durata probei, fără a oferi indicații privind rezolvarea subiectelor.

După încheierea timpului alocat, lucrările sunt predate comisiilor de organizare și evaluate de cadre didactice din unitatea de învățământ sau, dacă este necesar, de profesori desemnați din alte școli.

Cum vor fi utilizate rezultatele

Rezultatele individuale nu vor fi afișate public și nici trecute automat în catalog. Totuși, la solicitarea părinților sau a elevilor, punctajele pot fi transformate în note sau calificative.

Datele obținute vor fi folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare și pentru oferirea unui feedback personalizat elevilor. Profesorii vor putea utiliza rezultatele pentru activități de remediere, consolidare, aprofundare și dezvoltare a competențelor-cheie.

Calendarul Evaluării Naționale 2026 – clasa a VI-a