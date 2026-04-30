Reformă în educație: 320 de noi programe școlare pentru liceu, aprobate de Ministerul Educației

Sursă: Realitatea.net

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat aprobarea unui nou pachet de 320 de programe școlare destinate învățământului liceal, parte a amplului proces de reformă curriculară. Măsura a fost adoptată prin ordinul nr. 3.716/2026, iar documentele au fost deja transmise pentru publicare în Monitorul Oficial.

Noile programe vin în completarea celor 90 deja aprobate anterior și vizează actualizarea conținutului educațional pentru mai multe filiere și profiluri liceale.

Programe noi pentru matematică, științe și tehnologie

Printre principalele noutăți se numără programele dedicate disciplinelor din aria matematică și științe ale naturii, dar și domeniului tehnologic. Elevii de la filiera tehnologică vor beneficia de programe actualizate pentru matematică, iar pentru profilurile umanist și artistic au fost introduse variante de matematică aplicată.

De asemenea, disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) este inclusă în trunchiul comun pentru clasele a X-a – a XII-a, indiferent de filieră.

Accent pe studiul limbilor moderne

Ministerul a aprobat și programe pentru studiul intensiv al limbilor moderne, atât ca limbă principală (L1), cât și ca limbă secundară (L2). Elevii vor putea studia în regim intensiv limbi precum engleza, franceza, spaniola, italiana, portugheza, rusa, turca sau chineza.

Dezvoltarea învățământului teologic

Un număr semnificativ de programe – aproximativ 170 – vizează filiera vocațională, profilul teologic. Acestea acoperă toate cultele recunoscute din România, inclusiv ortodox, romano-catolic, reformat, baptist sau musulman.

Programele includ discipline teologice, dar și componente artistice, muzicale și practice, menite să ofere o formare complexă elevilor din acest domeniu.

Sprijin pentru învățământul în limbile minorităților

Noile reglementări includ și programe dedicate elevilor care studiază în limbile minorităților naționale. Au fost aprobate 32 de programe pentru limbi precum maghiara, germana, ucraineana, sârba sau rromani, atât pentru trunchiul comun, cât și pentru curriculumul de specialitate.

Acestea se adresează atât unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților, cât și celor în limba română.

Educație artistică modernizată

Filiera vocațională, profilul artistic, beneficiază de 105 programe noi, adaptate cerințelor actuale din domeniul artelor. Acestea sunt concepute pentru a sprijini dezvoltarea creativității și a competențelor practice ale elevilor.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au precizat că procesul de actualizare a curriculumului va continua, urmând noi etape de consultare publică și transparență decizională.