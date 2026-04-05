Doliu în România! Liviu Maior, fost ministru al Educației și lider al U Cluj, a murit la 85 de ani

Liviu Maior, fost ministr al Educației
Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei şi fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj, a murit, duminică, la vârsta de 85 de ani.

Liviu Maior a fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991.
 
Absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanţi istorici români, specialist în istoria modernă şi în mişcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu „Meritul Academic” şi Premiul Academiei Române în anul 1993 şi a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universităţi din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureş, „Lucian Blaga” din Sibiu şi „Andrei Şaguna” din Constanţa.
 
Important om politic şi diplomat, Liviu Maior a deţinut portofoliul de Ministru al Educaţiei între 1992 şi 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României.
 
Între 2003 şi 2005 a fost ambasador plenipotenţiar în Canada.