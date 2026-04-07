Premieră în Justiție. Notă la purtare modificată de judecători, după ce părinții au dat școala în judecată

Notă la purtare anulată în instanță. Foto/Arhivă
Notă la purtare anulată în instanță. Foto/Arhivă

Un elev de clasa a VII-a din Sibiu și-a recuperat nota la purtare în instanță, după ce mama acestuia a contestat sancțiunea primită pentru o glumă nepotrivită. Elevul fusese penalizat cu scăderea notei cu două puncte în urma utilizării unui spray cu miros neplăcut în prezența unei colege mai mici, însă magistrații au decis anularea acțiunii administrative. Află argumentele juridice care au dus la desființarea sancțiunii școlare și ce erori de procedură au fost invocate în acest dosar inedit.

Incidentul care a declanșat o bătălie juridică neașteptată s-a petrecut la finalul lunii aprilie a anului trecut, în curtea Școlii Gimnaziale nr. 13 din Sibiu. În timpul unei pauze de dimineață, o elevă din clasa pregătitoare a devenit ținta unei glume cu un spray cu miros neplăcut. Deși niciun cadru didactic nu a fost martor direct la eveniment, fetița a alertat rapid primul adult întâlnit. Ulterior, un elev de clasa a VII-a a fost indicat ca fiind autorul gestului, acesta din urmă recunoscând fapta cu o remarcă evazivă prin care preciza că obiectul utilizat nu îi aparținea.

Sancțiunea administrativă și contraatacul în instanță

La scurt timp după incident, Consiliul Clasei a decis sancționarea drastică a elevului prin scăderea notei la purtare cu două puncte pentru ultimul modul al anului școlar 2024–2025. Refuzând să accepte măsura, mama băiatului a ales calea justiției, contestând decizia școlii. Dosarul a fost analizat în primă instanță de Tribunalul Sibiu, care a pronunțat recent o soluție de anulare a sancțiunii, restabilind simbolic situația școlară a elevului.

Erorile de procedură care au răsturnat decizia școlii

Magistrații și-au fundamentat decizia pe nerespectarea pașilor legali prevăzuți de Statutul Elevului. Judecătorul a subliniat că orice sancțiune disciplinară trebuie să parcurgă obligatoriu două etape: sesizarea urmată de o analiză riguroasă și, abia ulterior, aplicarea pedepsei dacă vinovăția este demonstrată. În acest caz, unitatea de învățământ a sărit direct la faza a doua, fără a informa oficial elevul și părinții despre abaterea reclamată și fără a-i convoca pe aceștia la discuțiile obligatorii. Mai mult, instanța a reținut că dirigintele nu a realizat o analiză prealabilă a faptelor imputate.

Certitudinea faptei versus identificarea autorului

Deși Tribunalul Sibiu nu a negat faptul că asupra elevei s-a pulverizat o substanță cu miros înțepător, a subliniat că simpla existență a incidentului nu reprezintă automat dovada că elevul acuzat este și autorul cert al faptei. În motivarea hotărârii, instanța a explicat că era necesară o cercetare riguroasă și administrarea unor probe pertinente care să demonstreze vinovăția fără dubiu, respectând în același timp dreptul la apărare al celui bănuit. Din cauza acestor lacune procedurale și a lipsei unei identificări sigure, sancțiunea școlară a fost considerată nelegală și a fost desființată.