Alimentul care luptă împotriva colesterolului. Ce recomandă nutriționistul Mihaela Bilic

Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment mai puțin cunoscut, dar cu efecte importante asupra sănătății cardiovasculare. Este vorba despre orezul fermentat. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, specialistul explică faptul că acesta poate contribui la reducerea colesterolului, mai ales în cazul persoanelor sedentare.

Potrivit acesteia, nivelul crescut al colesterolului reprezintă o problemă frecventă, adesea asociată cu restricții alimentare stricte. Totuși, nu eliminarea completă a grăsimilor este soluția principală, ci mișcarea și activitatea fizică. În lipsa acestora, orezul fermentat poate deveni un aliat util.

Acest produs, cunoscut și sub forma de drojdie roșie de orez, este utilizat de secole în China, atât în alimentație, cât și în scopuri medicinale. Se obține prin fermentarea orezului cu ajutorul unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus, proces care îi conferă culoarea roșiatică. În Japonia, acest ingredient este cunoscut sub numele de „koji” și a fost folosit tradițional pentru producerea băuturilor fermentate, a sosurilor și pentru susținerea digestiei.

Interesul științific pentru acest produs a crescut în anii ’70, când cercetătorii au descoperit că drojdia roșie de orez conține compuși naturali similari statinelor. Mai exact, substanța activă numită monacolină K are o structură comparabilă cu cea a lovastatinei, utilizată în tratamentele medicamentoase pentru scăderea colesterolului.

Conform explicațiilor oferite de Mihaela Bilic, acest compus acționează asupra unei enzime esențiale în producerea colesterolului la nivelul ficatului, reducând astfel nivelul LDL, cunoscut drept „colesterol rău”. În același timp, contribuie la creșterea HDL, adică „colesterolul bun”, care ajută la transportul și eliminarea excesului de colesterol din organism.

Eficiența drojdiei roșii de orez a fost confirmată și în studii clinice, unde s-a observat o scădere a colesterolului cu aproximativ 15–20% după câteva luni de utilizare. Acest lucru o transformă într-o alternativă naturală la tratamentele clasice, cu mai puține efecte adverse.

În concluzie, orezul fermentat poate fi un sprijin real în controlul colesterolului, mai ales atunci când este integrat într-un stil de viață echilibrat, care include și activitate fizică regulată, conform specialiștului în nutriției.

