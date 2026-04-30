Cât de periculoasa poate să fie apa de gură pentru inimă. Ce arată studiile științifice recente

În ultimii ani, pe rețelele sociale au circulat tot mai frecvent avertismente legate de folosirea apei de gură, unele dintre ele sugerând că acest obicei ar putea afecta sănătatea inimii, inclusiv prin creșterea tensiunii arteriale. Argumentul principal este că anumite soluții antiseptice ar distruge bacteriile benefice din cavitatea bucală, esențiale pentru echilibrul organismului.

Cu toate acestea, atunci când aceste afirmații sunt analizate din perspectiva studiilor științifice, concluziile sunt mai nuanțate și departe de a susține un risc clar sau generalizat.

Rolul bacteriilor orale

Cavitatea bucală găzduiește un microbiom complex, format din bacterii care contribuie nu doar la sănătatea orală, ci și la procese importante din organism. Unele dintre aceste microorganisme ajută la transformarea nitraților din alimentație în special din legumele verzi, în nitriți, care ulterior pot fi convertiți în oxid nitric.

Advertising

Advertising

Acest compus joacă un rol important în reglarea tensiunii arteriale, dar și în funcționarea sistemului nervos și muscular. Potrivit cercetătoarei Joanna L’Heureux, acest mecanism contribuie la menținerea echilibrului cardiovascular, scrie Click.ro.

Ce arată studiile

Unele cercetări recente au analizat impactul apei de gură asupra microbiomului oral și asupra producției de oxid nitric. În studii de mici dimensiuni, utilizarea unor soluții antiseptice puternice a fost asociată cu modificări ale florei bacteriene și cu scăderea nivelului de nitriți.

De exemplu, într-un studiu realizat pe un grup restrâns de voluntari, folosirea unei ape de gură pe bază de clorhexidină timp de o săptămână a fost corelată cu o ușoară creștere a tensiunii arteriale și cu reducerea producției de nitriți. Totuși, aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență, având în vedere dimensiunea redusă a eșantionului și condițiile controlate.

Diferențele dintre produse

Un aspect esențial este tipul de apă de gură utilizat. Studiile care au evidențiat efecte semnificative s-au concentrat în principal pe clorhexidină, un antiseptic puternic recomandat de obicei pe termen scurt, în contexte medicale, cum ar fi tratamentele gingivale.

Această substanță elimină un spectru larg de bacterii, inclusiv pe cele implicate în producția de oxid nitric, ceea ce explică rezultatele observate. În schimb, multe produse disponibile în comerț au formule mai blânde și nu produc aceleași efecte.

Utilizarea obișnuită

Cercetările comparative arată că apele de gură obișnuite sau chiar simpla clătire cu apă nu influențează semnificativ procesul de conversie a nitraților. Doar produsele cu acțiune antibacteriană intensă pot avea un impact mai vizibil, iar efectele depind de durata utilizării și de context.

Legătura cu sănătatea inimii

Studiile pe termen lung oferă o imagine mai echilibrată. O cercetare amplă, realizată pe sute de participanți, a arătat că igiena orală corectă – periajul regulat și folosirea aței dentare este asociată cu un risc mai redus de boli cardiovasculare. În schimb, utilizarea apei de gură nu a avut un efect constant sau semnificativ asupra sănătății inimii.

În concluzie, deși există unele indicii că anumite tipuri de apă de gură pot influența microbiomul oral, dovezile actuale nu susțin ideea că utilizarea obișnuită a acestor produse ar reprezenta un risc major pentru sistemul cardiovascular.