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Unul dintre hoții tezaurului dacic vinde online tricouri cu celebrul COIF, direct din pușcărie

8 iun. 2026, 11:39
Unul dintre hoții tezaurului dacic (colaj Stiri din diaspora)

Unul dintre hoții tezaurului dacic (colaj Stiri din diaspora)

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net

Unul dintre autorii jafului de la Muzeul Drents din Olanda a transformat infracțiunea într-o sursă licită de venbit. Bărbatul și-a lansat, chiar din spatele gratiilor, un magazin online de haine care folosește ca logo celebrul coif dacic.

„Potrivit unei publicații olandeze citate de ȘtiriDiaspora, bărbatul de 37 de ani s-a prezentat la ultimul termen din procesul de la Assen purtând o cămașă din propria colecție, care folosește drept logo celebrul coif dacic, iar titulatura magazinului este și ea un joc de cuvinte: bookarrest.nl.

Pe site, bărbatul își prezintă «brandul» într-un mesaj direct către public: «Poate că ați auzit despre poveștile din jurul căștii de aur, dar vreau să-i dau o întorsătură pozitivă, așa că am creat acest brand.»

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Magazinul include și o descriere a artefactului, preluată din informațiile Muzeului Drents: «Forjat din 726 de grame de aur pur, cu doi ochi mari pentru a îndepărta răul.»

Potrivit Camerei de Comerț a Olandei, firma a fost înregistrată inițial în ianuarie 2023 ca activitate artizanală, iar în februarie 2026 a fost reconvertită oficial într-un magazin de îmbrăcăminte.

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