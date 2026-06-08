Unul dintre hoții tezaurului dacic vinde online tricouri cu celebrul COIF, direct din pușcărie
Unul dintre hoții tezaurului dacic (colaj Stiri din diaspora)
Unul dintre autorii jafului de la Muzeul Drents din Olanda a transformat infracțiunea într-o sursă licită de venbit. Bărbatul și-a lansat, chiar din spatele gratiilor, un magazin online de haine care folosește ca logo celebrul coif dacic.
„Potrivit unei publicații olandeze citate de ȘtiriDiaspora, bărbatul de 37 de ani s-a prezentat la ultimul termen din procesul de la Assen purtând o cămașă din propria colecție, care folosește drept logo celebrul coif dacic, iar titulatura magazinului este și ea un joc de cuvinte: bookarrest.nl.
Pe site, bărbatul își prezintă «brandul» într-un mesaj direct către public: «Poate că ați auzit despre poveștile din jurul căștii de aur, dar vreau să-i dau o întorsătură pozitivă, așa că am creat acest brand.»
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Magazinul include și o descriere a artefactului, preluată din informațiile Muzeului Drents: «Forjat din 726 de grame de aur pur, cu doi ochi mari pentru a îndepărta răul.»
Potrivit Camerei de Comerț a Olandei, firma a fost înregistrată inițial în ianuarie 2023 ca activitate artizanală, iar în februarie 2026 a fost reconvertită oficial într-un magazin de îmbrăcăminte.”
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