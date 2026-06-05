Hoții care au furat Coiful de la Coțofenești și-au primit pedeapsa. Câți ani vor sta în spatele gratiilor

Sursă: Agerpres

Un tribunal olandez i-a găsit vinovați pe cei trei bărbați acuzați de furtul Coifului de la Coțofenești și a trei brățări dacice de aur, obiecte din patrimoniul României împrumutate unui muzeu olandez.

Cei trei inculpați au fost condamnați la câte 47 luni de închisoare.



'Ținând cont de natura și de gravitatea faptelor, nu poate fi pronunțată decât o pedeapsă severă cu închisoare', a declarat instanța olandeză, într-un comunicat de presă.



Potrivit AFP, acest caz a creat tensiuni serioase între Țările de Jos și România, care împrumutase Muzeului Drents din Assen aceste comori arheologice ale Muzeului Național de Istorie a României (MNIR).



În ianuarie 2025, hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents și au spart vitrinele pentru a sustrage Coiful de la Coțofenești, datând din secolul al IV-lea î Hr, și trei brățări dacice de aur, obiecte de o valoare inestimabilă.



Acest jaf a stârnit indignare în România și a dat naștere unei ample operațiuni de căutare a poliției pentru recuperarea artefactelor.



Deși cei trei hoți au fost arestați după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut. În cele din urmă, la începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit coiful - care a suferit anumite deteriorări - și două dintre cele trei brățări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferințe de presă.



Între timp, artefactele au revenit în patrimoniul MNIR.



Locul în care se află a treia brățară de aur rămâne necunoscut.



Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autoritățile au încheiat un acord cu doi dintre suspecți. Cel de-al treilea a negat orice implicare în această spargere.



Cei trei bărbați, identificați drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), erau urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului