Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Iuliana Anghelescu Lupu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Cum ne pregătim corect pentru concediul la mare? Dr. Iuliana Anghelescu-Lupu vorbește, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, despre recomandările esențiale pentru o vacanță fără griji.

„Nu cred că ar trebui să evităm expunerea la soare în totalitate. Are beneficii importante pentru psihic, pentru sinteza vitaminei D, dar cred că ar trebui să evităm arsurile. O singură arsură până la vârsta de 18 ani dublează neșansa de a face melanom pe parcursul vieții.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net , vineri, 12 iulie, de la ora 15:00.