Dacă rămâneți în Capitală de Sărbătorile Pascale, este important să știți că majoritatea instituțiilor culturale vor avea un program special. În timp ce marile muzee de artă și istorie își închid porțile, Muzeul Antipa rămâne principala atracție, fiind deschis în a doua zi de Paște.

Iată programul detaliat al principalelor muzee din București pentru perioada 10 – 13 aprilie 2026:

1. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Este cel mai permisiv muzeu în această perioadă, oferind un program extins pentru familii și copii:

Vineri, 10 aprilie: 10:00 – 20:00 (ultimul acces la 19:00)

Sâmbătă, 11 aprilie: 10:00 – 14:00 (ultimul acces la 13:00)

Duminică, 12 aprilie (Paște): ÎNCHIS

Luni, 13 aprilie – Duminică, 19 aprilie: 10:00 – 20:00

2. Muzeul Național al Țăranului Român (MȚR)

Expozițiile permanente sunt închise, însă zona de socializare rămâne activă:

Muzeul (expozițiile): Închis între 10 și 13 aprilie.

Clubul Țăranului (Program Special): Vineri (10 aprilie): 09:00 – 23:00 Sâmbătă (11 aprilie): 09:00 – 17:00 Duminică (12 aprilie): ÎNCHIS Luni (13 aprilie): 12:00 – 22:00



3. Muzeul Municipiului București (MMB)

Toate locațiile din structura MMB vor fi închise în perioada 10 – 12 aprilie. Acestea includ:

Palatul Suțu și Casa Filipescu-Cesianu

Muzeele Theodor Aman, Victor Babeș și George Severeanu

Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”

Muzeul Dr. Nicolae Minovici

4. Muzeul Național de Artă al României (MNAR)

MNAR, împreună cu muzeele sale satelit, va fi închis în perioada 10 – 13 aprilie:

Sediul central (Palatul Regal), Muzeul Colecțiilor de Artă și Muzeul Zambaccian își reiau programul normal de marți, 14 aprilie.

5. Alte muzee închise de Paște (10 – 13 aprilie)