Schimbări în programul muzeelor din Capitală de Paște. Ce rămâne deschis și ce se închide

Muzeul Antipa, program special de Paște. Foto/Arhivă
Deși majoritatea instituțiilor culturale din Capitală își suspendă activitatea în timpul Sărbătorilor Pascale, Muzeul „Grigore Antipa” și Muzeul Național al Țăranului Român rămân destinații accesibile. Află orarul de vizitare pentru 12 și 13 aprilie și ce evenimente speciale sunt organizate în Clubul Țăranului în această minivacanță.

Dacă rămâneți în Capitală de Sărbătorile Pascale, este important să știți că majoritatea instituțiilor culturale vor avea un program special. În timp ce marile muzee de artă și istorie își închid porțile, Muzeul Antipa rămâne principala atracție, fiind deschis în a doua zi de Paște.

Iată programul detaliat al principalelor muzee din București pentru perioada 10 – 13 aprilie 2026:

1. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Este cel mai permisiv muzeu în această perioadă, oferind un program extins pentru familii și copii:

  • Vineri, 10 aprilie: 10:00 – 20:00 (ultimul acces la 19:00)

  • Sâmbătă, 11 aprilie: 10:00 – 14:00 (ultimul acces la 13:00)

  • Duminică, 12 aprilie (Paște): ÎNCHIS

  • Luni, 13 aprilie – Duminică, 19 aprilie: 10:00 – 20:00

2. Muzeul Național al Țăranului Român (MȚR)

Expozițiile permanente sunt închise, însă zona de socializare rămâne activă:

  • Muzeul (expozițiile): Închis între 10 și 13 aprilie.

  • Clubul Țăranului (Program Special):

    • Vineri (10 aprilie): 09:00 – 23:00

    • Sâmbătă (11 aprilie): 09:00 – 17:00

    • Duminică (12 aprilie): ÎNCHIS

    • Luni (13 aprilie): 12:00 – 22:00

3. Muzeul Municipiului București (MMB)

Toate locațiile din structura MMB vor fi închise în perioada 10 – 12 aprilie. Acestea includ:

  • Palatul Suțu și Casa Filipescu-Cesianu

  • Muzeele Theodor Aman, Victor Babeș și George Severeanu

  • Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”

  • Muzeul Dr. Nicolae Minovici

4. Muzeul Național de Artă al României (MNAR)

MNAR, împreună cu muzeele sale satelit, va fi închis în perioada 10 – 13 aprilie:

  • Sediul central (Palatul Regal), Muzeul Colecțiilor de Artă și Muzeul Zambaccian își reiau programul normal de marți, 14 aprilie.

5. Alte muzee închise de Paște (10 – 13 aprilie)

  • Muzeul Național de Istorie a României (MNIR): Închis de vineri până duminică. Se redeschide luni conform programului obișnuit.

  • Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”: Închis integral în perioada 10 – 13 aprilie.