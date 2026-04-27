Zile libere 2026: Trei zile de pauză de 1 Mai și noi minivacanțe pe 1 și 5 iunie pentru sistemul de învățământ

Sursă: realitatea.net

Elevii, profesorii și părinții se bucură de o mini-vacanță de 1 Mai 2026, care pică într-o zi de vineri. Calendarul liberelor continuă în iunie cu două noi pauze prelungite: Ziua Copilului (1 iunie) și Ziua Învățătorului (5 iunie).

Evaluările Naționale pentru clasele II, IV și VI

Luna mai este dedicată testărilor de etapă pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. Prima sesiune vizează elevii de clasa a II-a și începe pe 12 și 13 mai cu probele de Limbă și comunicare (scris și citit) pentru limba română și limba maternă. Acestea sunt urmate pe 14 mai de evaluarea la Matematică și Explorarea mediului, iar pe 15 mai de proba specifică minorităților naționale.

Ulterior, elevii de clasa a IV-a susțin evaluarea la Limba română pe 19 mai, urmată de Matematică și Științe ale naturii pe 20 mai și Limba maternă pe 21 mai. Calendarul acestor testări se încheie cu elevii de clasa a VI-a, care vor fi evaluați la Limbă și comunicare pe 26 mai, Matematică și Științe pe 27 mai, respectiv Limba maternă pe 28 mai.

Evaluarea Națională și admiterea la liceu pentru clasa a VIII-a

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, cursurile se încheie pe 12 iunie, după o perioadă de înscriere la examen între 10 și 12 iunie. Probele scrise încep pe 22 iunie cu Limba și literatura română, continuă pe 24 iunie cu Matematica și se finalizează pe 26 iunie cu Limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, moment în care începe și procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, proces ce se va prelungi până pe 3 iulie. După soluționarea acestora, rezultatele finale vor fi publice pe 8 iulie.

Paralel cu examenele, între 12 mai și 12 iunie, părinții și elevii participă la ședințe de instruire privind admiterea. Ierarhia județeană, esențială pentru repartizarea computerizată, va fi anunțată pe 9 iulie. Completarea fișelor de opțiuni este programată între 13 și 20 iulie, urmând ca pe 22 iulie să aibă loc repartizarea propriu-zisă. Dosarele de înscriere trebuie depuse la licee până pe 28 iulie, iar locurile rămase libere vor fi ocupate într-o a doua etapă de repartizare ce debutează pe 31 iulie.

Calendarul examenului de Bacalaureat

Examenul de maturitate începe în luna iunie cu evaluarea competențelor. Între 8 și 12 iunie se vor desfășura probele orale pentru limba română, limba maternă și limba de circulație internațională, iar intervalul 15-17 iunie este rezervat competențelor digitale.

Probele scrise sunt programate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie: Limba și literatura română pe 29 iunie, proba obligatorie a profilului pe 30 iunie, proba la alegere pe 2 iulie și Limba maternă pe 3 iulie. Absolvenții vor afla primele rezultate pe 7 iulie, dată la care se pot depune și contestațiile, urmând ca media finală a examenului de Bacalaureat să fie cunoscută pe 13 iulie 2026.